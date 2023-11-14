Направления движения пассажиров нанесли на указатели в московском метро

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Тестовый указатель появился на станции «Октябрьская» Кольцевой линии. Он предупредит пассажиров о встречном потоке людей с помощью интуитивно понятной символики - красных и зеленых стрелок. Раньше на табличках просто писали «Держитесь левой стороны».

«Согласно нашему исследованию, более 86% пассажиров считают нововведение полезным», - отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

Еще на восьми станциях московского метро установили указатели со сквозной нумерацией входов и выходов. Общее количество таких остановок достигло 12.

А юбилейный 100-тысячный домовой указатель установили в Москве 9 ноября на улице Маршала Рыбалко на доме № 2, корпус 2.