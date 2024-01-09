Накроет ВАЗом. Что ждет российский авторынок в 2024 году

«Рост цен обязательно будет, и, с одной стороны, он будет определяться продолжающимися инфляционными процессами в экономике, а с другой стороны - государственными мерами воздействия на автопром и авторынок с точки зрения их стимулирования», - рассказал Пушкарев.

По словам эксперта, автопроизводители будут вести свою ценовую стратегию, чтобы покрыть все расходы и получить максимальную прибыть. При этом контролировать ценообразование в дилерских сетях, по мнению Пушкарева, они не будут.

Перед Новым годом некоторые машины можно было купить со скидкой. Опрошенные порталом дилеры сообщили, что небольшое снижение цен было попыткой сбалансировать спрос и предложение. В первой половине 2023 года на рынке машин был дефицит, но во второй уже наладили регулярные поставки китайских авто, которые стали очень популярными.

«Для стимуляции спроса до Нового года ряд марок и ввел дополнительные скидки. Но с учетом этого опыта планы поставок автомобилей в 2024 году будут консервативнее», - сообщило издание.

Отметил автор статьи и то, что последние 20 лет дорожал АвтоВАЗ. Так самая дешевая Lada Granta в 2013 году стоила 259 тысяч рублей, а в декабре 2023 года цена на нее поднялась почти до 849 тысяч рублей.

Произведенные в России автомобили подорожали из-за возросших трат на логистику и повышения ключевой ставки. Но цены могут опуститься , говорил ранее вице-премьер - министр промышленности Денис Мантуров. В ближайшие три года на АвтоВАЗе запустят производство трех новых моделей машин. Инвестиционная программа компании в 2024 году будет не ниже объемов 2023-го.