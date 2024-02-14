14 февраля 2024, 15:53

Наказание для российских водителей за аварии на железной дороге предложили ужесточить

РИА «Новости»
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Столкнувшиеся с поездом автомобилисты должны нести уголовную ответственность вне зависимости от последствий аварии. Как сообщило РИА «Новости», такое предложение в правительство направил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

В ходе выступления на заседании правления он подчеркнул, что в прошлом году жертвами аварий на переездах стали 54 человека, а общее количество ДТП на путях выросло до 245 случаев.

В пресс-службе компании подтвердили инициативу руководителя по введению обязательной уголовной ответственности для водителей машин.

Там добавили, что также выступили за ужесточение административного наказания для автомобилистов, нарушающих правила поведения при проезде железной дороги.

В частности, речь идет об увеличение сроков лишения прав: минимальный - до шести месяцев, максимальный - до года и до двух лет - за повторное нарушение.

«Водители, нарушая правила дорожного движения и выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей», - подчеркнули в компании.

Там пояснили, что речь идет не только о пассажирах поездов, но железнодорожниках, сопровождающих грузовые составы.

В пресс-службе добавили, что нарушение правил на путях несут повышенную опасность, поэтому наказание необходимо ужесточить.

В середине декабря прошлого года, проходящая через городской округ Домодедово электричка, снесла застрявший на путях переезда большегруз. До столкновения из кабины успели выбежать несколько мужчин.

Столкнувшиеся с поездом автомобилисты должны нести уголовную ответственность вне зависимости от последствий аварии. Как сообщило РИА «Новости» , такое предложение в правительство направил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

РЖД Уголовное дело Дороги Поезда Водители
14 февраля 2024, 14:57
Часть межрегиональных автобусных рейсов в Москве переведут на автовокзал «Красногвардейский»
РИА «Новости»
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С 26 февраля в Москве перестанут работать автостанции «Орехово» и «Варшавская». Межрегиональные автобусы, следующие в южном и юго-восточном направлении, переведут на автовокзал «Красногвардейский». Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Востребованность современного автовокзала Красногвардейский растет, пассажиры уже активно используют его для поездок в южные регионы. Новый автовокзал постепенно становится главным межрегиональным транспортным узлом на юге Москвы», - поделился он.

Автовокзал «Красногвардейский» открыли в конце декабря 2023 года. Он стал пятым современным автовокзалом в Москве и способен обслуживать до четырех тысяч пассажиров в сутки. Отсюда выезжают автобусы в 30 городов, среди которых Тула, Орел, Липецк, Тамбов, Белгород и другие.

В здании автовокзала оборудовали зал ожидания, комнату матери и ребенка, камеру хранения багажа, а также здесь появились кафе, вендинговые автоматы и бесплатный Wi-Fi. Кроме того, для пассажиров обустроили восемь полулежачих мест и встроили в сиденья разъемы для зарядки мобильных устройств.

Ранее на общественном транспорте в Москве обновили боковые экраны. Теперь они показывают текущую остановку, четыре следующие станции и пересадку на другие виды транспорта.

Автобусы Максим Ликсутов Москва
14 февраля 2024, 02:21
Движение автомобилей приостановили на Крымскому мосту
РИА «Новости»
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом сообщил в Telegram-канале информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие. Сотрудники транспортной безопасности также призвали слушать объявления и следовать поступающим указаниям.

По данным Минобороны РФ, боевики ВСУ попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море. ВМФ России отразил удар вечером 9 февраля. До этого украинское судно ликвидировали на пути к Крыму.

Крымский мост Дороги Водители
13 февраля 2024, 18:57
Москва продаст 25 машино-мест в центре столицы
РИА «Новости»
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Москва продаст на торгах 25 машино-мест в Таганском районе. Аукционы состоятся 29 февраля и 1 марта, сообщил столичный департамент по конкурентной политике.

Город продаст парковочные места в подземном гараже на Средней Калитниковской улице, 15. Площадь лотов варьируется от 15 до 18 квадратных метров.

Паркинг расположен рядом с крупными магистралями, такими как Нижегородская и Таганская улицы, а также Волгоградским проспектом.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 19 февраля. Заинтересованным в торгах горожанам необходимо зарегистрироваться на электронной платформе «Росэлторг».

Ранее в Москве расширили зону платной парковки. Изменения затронули территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами.

Аукционы Машины Москва
13 февраля 2024, 16:17
Опасность российской зимы для китайских машин сочли преувеличенной
РИА «Новости»
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Большое количество сообщений о том, что электроника в китайских автомобилях выходит из строя в условиях российских морозов, связано с повышенным вниманием к этим машинам из-за насыщения рынка. Об этом в комментарии «360» заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Отвечая на вопрос о том, что китайские автомобили начинают ржаветь после проезда по обработанным реагентами зимним российским дорогам, автоэксперт пояснил, что это давняя история, когда соседняя страна только начала поставлять свои автомобили на российский рынок. В те годы толщина используемого металла действительно была минимальной, и автомобиль полностью сгнивал после зимы.

«С того времени китайские компании прошли довольно длинный путь, научились штамповать хороший лист и собирать правильные кузова. <…> Современный китайский автомобиль в состоянии пережить нашу зиму, солевые растворы и чувствовать себя неплохо», - добавил автоэксперт.

Он предупредил, что окончательные выводы делать пока рано. Образованный в холодном и влажном воздухе российских регионов солевой пар способен проникать во внутренние полости машин и провоцировать возникновение ржавчины. Но даже в этом случае эффект проявится нескоро. Поэтому правильный уход и технический осмотр китайского автомобиля не сделает его машиной на один сезон.

Он пояснил, что китайские автомобили сейчас находятся в центре внимания, поэтому любой, даже самый незначительный сбой в электронике приводит к массе сообщений.

«Я не видел, чтобы китайские машины даже в самые суровые „дубняки“ чувствовали себя плохо. У них все более-менее в допуске», - заявил Попов.

Автоэксперт добавил, что задача владельца не просто пользоваться своим автомобилем, а ухаживать за ним, чтобы он продолжал хорошо работать в любых погодных условиях.

Попов пояснил, что при понижении температуры до -24 градусов густеет масло в трансмиссии и коробке передач. Морозы также сказываются на работе аккумулятора любой машины, даже не китайского производства.

Дороги Россия Машины Китай

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