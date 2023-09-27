Наказание для россиян за пьяную езду на электросамокате ужесточат

Читайте нас в:

Хайцеэр добавил, что выявлять нарушителей сотрудники ГИБДД могут такими же рейдами, как сейчас ловят нетрезвых водителях на дорогах.

«В местах большого скопления ресторанов или прогулочных зонах большое количество водителей электросамокатов в пятницу уже будут в легком подпитии», - подчеркнул автоэксперт.

Вводить штрафы, обратил он внимание, недостаточно. Нужно найти способ идентифицировать нарушителя, чтобы не получать еще большее число искалеченных и погибших людей после аварий со средствами индивидуальной защиты.

В Москве за первую половину сентября в авариях с электросамокатами пострадали 11 детей. Такие данные привела столичная Госавтоинспекция.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.

Он добавил, что за превышение скорости водителей СИМ накажут штрафом в пять тысяч рублей. Такое же наказание грозит за перевозку детей или оставление велосипеда или электросамоката на месте аварии.

За одновременную поездку нескольких человек на одном электросамокате нарушителям придется заплатить три тысячи рублей.

Ответственность за неостановку по требованию сотрудника ГИБДД и отказ от медицинского освидетельствования любителям СИМ обойдется в 30 тысяч рублей.

Необходимая мера Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «360» отметил, что повышение штрафов для водителей СИМ необходимо, так как они представляют такую же опасность для пешеходов, как и автомобили.

Для борьбы с водителями-нарушителями СИМ нужно их идентифицировать. Это можно сделать путем установки номера на электросамокат, гироскутер и другие новые средства передвижения.