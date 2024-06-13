На Кольцевой линии метро Москвы человек попал на пути

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«На Кольцевой линии (пятой) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути», - объявила пресс-служба.

Задержка поездов началась около шести часов утра, а спустя девять минут движение по часовой стрелке полностью перекрыли. Дептранс посоветовал пассажирам садиться на поезда, которые ехали против часовой стрелки, пользоваться большой кольцевой и радиальными линиями. К 06:44 работу метро восстановили, движение поездов ввели в график.

Вечером 31 мая на Сокольнической линии метро произошло ЧП.

Из-за технической неисправности остановился поезд. Эвакуировали более 180 человек. Источник 360.ru сообщал о семи пострадавших.