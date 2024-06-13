13 июня 2024, 07:00

На Кольцевой линии метро Москвы человек попал на пути

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В Москве утром 13 июня частично приостанавливали движение поездов по Кольцевой линии метро из-за того, что на пути попал человек. Проезд восстановили в течение получаса, сообщил Дептранс.

«На Кольцевой линии (пятой) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути», - объявила пресс-служба.

Задержка поездов началась около шести часов утра, а спустя девять минут движение по часовой стрелке полностью перекрыли. Дептранс посоветовал пассажирам садиться на поезда, которые ехали против часовой стрелки, пользоваться большой кольцевой и радиальными линиями. К 06:44 работу метро восстановили, движение поездов ввели в график.

Вечером 31 мая на Сокольнической линии метро произошло ЧП.

Из-за технической неисправности остановился поезд. Эвакуировали более 180 человек. Источник 360.ru сообщал о семи пострадавших.

Метро Москва
11 июня 2024, 09:09
Сибиряк на вертолете слетал за продуктами и нарвался на проверку прокуратуры
Unsplash
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В Омской области вертолет Robinson приземлился возле продуктового магазина. Жители села Богословка сняли его на камеру и опубликовали в соцсетях. Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила о проведении проверки.

Мужчина прилетел в Богословку 9 июня. Местные жители сняли, как он вышел из магазина с пакетом продуктов и сел в готовившийся взлететь вертолет Robinson. Надзорное ведомство заявило, что пилот мог нарушить правила безопасности, и начало проверку.

«По предварительным данным, взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередачи и иными объектами», - заявила прокуратура.

К делу подключилось Восточное межрегиональное Следственное управление СК на транспорте.

Пресс-служба сообщила, что вертолет приземлился между частными домами. Доследственную проверку организовали по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей».

На Камчатке вертолетом воспользовались браконьеры. Они охотились на медведей.

В Омской области вертолет Robinson приземлился возле продуктового магазина. Жители села Богословка сняли его на камеру и опубликовали в соцсетях.

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила о проведении проверки.

Вертолеты Прокуратура РФ
11 июня 2024, 08:51
Из-за ухудшения погоды москвичам посоветовали пересесть на метро
РИА «Новости»
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В Москве 11 июня пройдут дожди и усилится ветер. Из-за непогоды могут появиться пробки, поэтому Дептранс призвал жителей пересесть на метро.

«Рекомендуем для поездок по городу воспользоваться метро. Вечером возможны затруднения движения в центральной части города, на вылетных магистралях и МКАД», - заявила пресс-служба.

По прогнозу Дептранса, к вечеру могут появиться пробки семь-восемь баллов. На двух участках МКАД, девятом километре и с 29 до 32-й километр, а также на Новолужнецкой эстакаде пройдут строительные работы. Проезд автобусов ограничат на Варварке на время проведения мероприятия.

Ветер в Москве усилится порывами до 17 метров в секунду, предупредила метеоролог Татьяна Позднякова. Днем 11 июня пройдут кратковременные дожди, местами сильные, и грозы. Специалист предупредила, что температура воздуха снизится в четверг.

Пробки Дороги Погода Метро Погода в Москве Дептранс Москвы Москва
11 июня 2024, 06:48
Обломки моста вывезли из Балтиморского судоходного канала после мартовской аварии
Global Look Press
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Спустя несколько недель после обрушения моста военные инженеры и спасатели расчистили Балтиморский судоходный канал. Один из крупнейших портов США возобновил работу, сообщило агентство Associated Press.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки обрушился 26 марта, его обломки заблокировали большую часть движения в гавань. За несколько недель военные инженеры и спасатели подняли со дна реки Патапско около 50 тысяч тонн стали и бетона. Движение по каналу и полноценную работу хаба возобновили.

Порт Балтимора считался одним из крупнейших в США. До временного закрытия он принимал больше техники, чем любой другой порт в стране.

Обрушение произошло из-за того, что контейнеровоз потерял управление и врезался в одну из опорных колонн. Погибли шесть дорожных рабочих, которые латали покрытие моста. Судно отбуксировали только 20 мая, почти два месяца оно оставалось застрявшим среди обломков.

США
10 июня 2024, 14:41
Главное не путать понятия. Почему закон об опасном вождении сложно реализовать
Freepik
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В Госдуме рассмотрят проект закона о штрафах за опасное вождение. Однако на дороге бывает огромное количество разных ситуаций, которые нужно рассматривать отдельно, рассказал 360.ru автоэксперт Константин Лигачев.

«Все это хорошо, но до конца понять, из-за чего человек резко перестроился - множество факторов, которые нужно рассматривать отдельно», - подчеркнул он.

Лигачев привел в пример ситуацию, когда водитель едет с разрешенной скоростью в 100 километров в час по МКАД, а впереди - яма. Увидев препятствие, человек вероятнее всего резко перестроится, а камера в этом момент может зафиксировать «опасное вождение». Водитель получит штраф, но доказать свою правоту ему будет сложно.

«То, что вы пытались избежать более опасных последствий… Если это яма, то у вас могло пробить колесо в лучшем случае, а в худшем - могло оторваться колесо», - отметил автоэксперт.

Без регистратора доказать правоту водителю будет крайне проблематично. Также, как напомнил Лигачев, на дорогу могут выскочить животные. Правильная реакция водителя в такой ситуации - оттормозиться. Но резкое нажатие на педали может спровоцировать аварийную ситуацию. Камера в таком случае тоже может считать происшествие на дороге как «опасное вождение». И водителю также придется отстаивать свою позицию, уточнил он.

«Другой вопрос, что водитель в потоке резко и неоднократно перестраивается, то это будет явное опасное вождение», - сказал Лигачев.

По его словам, особенно опасно, если водитель перестраивается без поворотников. Главное не путать эти маневры с резкой сменой полосы по необходимости, уточнил он.

Лигачев добавил, что вряд ли изменения произойдут в ближайшее время. По его мнению, для реализации законопроекта должно пройти какое-то время. Людям нужно будет разъяснить все нюансы, резюмировал автоэксперт.

Штрафы Законы ДТП Дороги Животные Водители

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