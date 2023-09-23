«Мы с ним на связи». «Уральские авиалинии» пообещали возместить ущерб паралимпийцу Руденко

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«Мы с ним на связи и готовы ему возместить [ущерб], но ждем от него подтверждающих документов. Вот так», - ответили в компании.

Комментировать произошедшее в «Уральских авиалиниях» не стали.

Инвалид первой группы сдал коляску в багаж, когда летел в курортный город, но у устройства повредили проводку и колесо. Когда спортсмен возвращался в столицу, то коляску так придавили сумками, что сломали металлическую раму.

Стоимость электроколяски - около 100 тысяч рублей. Но чека у мужчины нет, потому что ее предоставил Фонд социального страхования.