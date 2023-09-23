«Мы с ним на связи». «Уральские авиалинии» пообещали возместить ущерб паралимпийцу Руденко
«Уральские авиалинии» пообещали компенсировать ущерб паралимпийцу Николаю Руденко, которому сломали электроколяску во время перелетов из Москвы в Сочи и обратно. Об этом «360» рассказали в пресс-службе авиакомпании.
«Мы с ним на связи и готовы ему возместить [ущерб], но ждем от него подтверждающих документов. Вот так», - ответили в компании.
Комментировать произошедшее в «Уральских авиалиниях» не стали.
Инвалид первой группы сдал коляску в багаж, когда летел в курортный город, но у устройства повредили проводку и колесо. Когда спортсмен возвращался в столицу, то коляску так придавили сумками, что сломали металлическую раму.
Стоимость электроколяски - около 100 тысяч рублей. Но чека у мужчины нет, потому что ее предоставил Фонд социального страхования.