Музей транспорта Москвы выпустил тематическую «Тройку» к выставке «Куплю гараж»

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Получить эту карту можно при приобретении билета на экспозицию и участии в параллельной программе мероприятия. Продажа лимитированных карт начнется 18 ноября.

Выставка «Куплю гараж» расскажет посетителям увлекательную историю развития гаражной культуры в России, показывая, как 18 квадратных метров пространства гаража становились местом для самовыражения. Экспозиция будет доступна для посещения до 10 марта 2024 года.

Недавно дептранс также выпустил тематические карты «Тройка», посвященные 85-летию самбо , детским технопаркам столицы, Дальнему Востоку.

А тестирование активации «Тройки» через турникет в метро Москвы практически завершили. Новая опция начнет работать в ближайшее время.