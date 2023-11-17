Музей транспорта Москвы выпустил тематическую «Тройку» к выставке «Куплю гараж»
Дептранс столицы и Музей транспорта Москвы выпустили тематическую карту «Тройка» к выставке «Куплю гараж». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса.
Получить эту карту можно при приобретении билета на экспозицию и участии в параллельной программе мероприятия. Продажа лимитированных карт начнется 18 ноября.
Выставка «Куплю гараж» расскажет посетителям увлекательную историю развития гаражной культуры в России, показывая, как 18 квадратных метров пространства гаража становились местом для самовыражения. Экспозиция будет доступна для посещения до 10 марта 2024 года.
Недавно дептранс также выпустил тематические карты «Тройка», посвященные 85-летию самбо , детским технопаркам столицы, Дальнему Востоку.
А тестирование активации «Тройки» через турникет в метро Москвы практически завершили. Новая опция начнет работать в ближайшее время.