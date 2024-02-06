Москвичи выбрали новые ароматы для столичного транспорта

Так, аромат тонка встретит пассажиров на транспортном узле «Деловой центр», а на автостанциях «Центральный», «Саларьево», «Северные ворота», а также в эскалаторной галерее на Воробьевых горах будет пахнуть белыми пионами.

Голосование за эти ароматы проходило на протяжении недели у стенда «Живое общение» в вестибюле станции «Курская». В скором времени на указанных транспортных узлах установят диффузоры. Их интенсивность будут адаптировать с учетом колебаний температуры и числа пассажиров.

«Эксклюзивные ароматы Московского транспорта безопасны, гипоаллергенны и получили необходимую сертификацию», - подчеркнули в дептрансе.

Осенью москвичи выбрали новый аромат для поездов Филевской линии метро. Теперь там пахнет зеленым чаем.