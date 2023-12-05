Москвичи выберут самую красивую фотографию столичных электротрамвайчиков

Конкурс начался в ноябре. Инициатором его проведения стал столичный дептранс. Отправить свою работу могли все желающие. Теперь москвичам предстоит выбрать из 10 снимков три самых красивых.

«Мы рады, что новый вид городского транспорта нравится пассажирам и его часто фотографируют. С момента открытия двух регулярных речных маршрутов совершено уже более 370 тысяч поездок», - рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

По Москве-реке ходят два регулярны маршрута. Их открыли в июне и сентябре этого года. Электросуда вместимостью 50 пассажиров улучшили транспортное обслуживание 1,5 миллиона жителей столицы.

Ранее москвичам предложили выбрать места для пунктов приема елок.