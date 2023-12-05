05 декабря 2023, 17:00

Москвичи выберут самую красивую фотографию столичных электротрамвайчиков

Сайт мэра и правительства Москвы
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На портале «Активный гражданин» стартовало голосование за победителя в конкурсе фотографий столичных электросудов. Об этом сообщили на сайте мэра города.

Конкурс начался в ноябре. Инициатором его проведения стал столичный дептранс. Отправить свою работу могли все желающие. Теперь москвичам предстоит выбрать из 10 снимков три самых красивых.

«Мы рады, что новый вид городского транспорта нравится пассажирам и его часто фотографируют. С момента открытия двух регулярных речных маршрутов совершено уже более 370 тысяч поездок», - рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

По Москве-реке ходят два регулярны маршрута. Их открыли в июне и сентябре этого года. Электросуда вместимостью 50 пассажиров улучшили транспортное обслуживание 1,5 миллиона жителей столицы.

Ранее москвичам предложили выбрать места для пунктов приема елок.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
05 декабря 2023, 13:47
Стойку «Живое общение» открыли на автовокзале Центральный в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Возле касс на автовокзале Центральный в Москве открыли стойку «Живое общение». Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Теперь стойка „Живое общение“ появилась еще и на автовокзале Центральный. У сотрудников можно узнать не только о работе вокзала, но и о том, что находится рядом с ним», - уточнил он.

По его словам, в метро уже появилось более 30 подобных стоек, которые работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Сотрудники помогут соориентироваться на вокзале, объяснят, как пройти к метро, и расскажут об актуальной стоимости проезда. Кроме того, здесь можно приобрести сувениры и получить доступ к проекту «Книги в метро», отсканировав QR-код.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых необычных поездах в столичной подземке. Среди них - «Красная стрела», «Синергия-1» и «Синергия-2», «Точка шесть», «Баклажан» и другие.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
05 декабря 2023, 13:22
Ан-12 аварийно сел в Хабаровском крае из-за отказа системы руля управления
РИА «Новости»
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В Хабаровском крае совершил аварийную посадку самолет Ан-12 с восемью людьми на борту. Никто не пострадал, сообщило РИА «Новости».

«Самолет успешно приземлился на аэродроме Хурба», - сказал представитель экстренных служб.

На борту находились восемь человек. Собеседник агентства заявил, что никто из них не пострадал.

Транспортный самолет летел из Певека в Чукотке на аэродром Хурба в Комсомольск-на-Амуре, сообщил «Интерфакс». Командир воздушного судна запросил аварийную посадку из-за технической неисправности - отказа системы руля управления. Эта система, по словам источника агентства, недублированная.

В ноябре в Чукотке экстренно сел Ан-2 с тремя пассажирами. Самолет попал в сильную облачность и снеговой заряд. Пилот Алексей Левин сказал «Известиям» , что произошла потеря мощности, и «кукурузник» упал на сопку.

Авиация Самолеты
05 декабря 2023, 12:34
Оплату проезда в общественном транспорта проверят на северо-западе Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Департамент транспорта Москвы предупредил об усиленных проверках оплаты проезда в автобусах, электробусах и трамваях на северо-западе столицы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Мы продолжаем усиленные проверки оплаты проезда в наземном городском транспорте. На этой неделе они пройдут на северо-западе Москвы» - рассказали в пресс-службе дептранса.

Дептранс обратился к пассажирам и напомнил, что поездки необходимо оплачивать сразу при входе в транспорт. Необходимо приложить карту к валидатору и дождаться сигнала с зеленой галочкой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о модернизации общественного транспорта. Так в столице запустили 10 новых маршрутов, которые охватили 30 районов города.

Москва 2023 Дептранс Москвы
05 декабря 2023, 11:56
Началась черновая отделка станции метро «ЗИЛ» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве завершилось возведение основных конструкций подземного вестибюля станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии. Специалисты приступили к следующему этапу — черновой отделке. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«В подземном вестибюле будущей станции „ЗИЛ“ Троицкой линии метро выполнены монолитные работы, строители приступили к устройству кирпичной кладки перегородок в служебных помещениях и черновым архитектурно-отделочным работам», - рассказал заммэра.

Подземный вестибюль будет иметь выходы к парку «Тюфелева роща» и улице Лисицкого, а в будущем станет частью пересадочного узла на станцию Бирюлевской линии.

Строители завершили работы над основными конструкциями наземного входного павильона и начали бетонирование в зоне будущей платформы станции.

В проекте предусмотрели сооружение соединительной ветки между Троицкой и Бирюлевской линиями, по которой можно будет перегонять поезда. В устройстве этой соединительной ветки уже выполнили монолитные работы, стартовал процесс обратной засыпки.

«ЗИЛ» станет конечной станцией Троицкой линии, поэтому на ней обустроят оборотные тупики для стоянки и разворота поездов. На некоторых из них сделали монолитные работы.

Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров свяжет МЦК и городской округ Троицк, облегчив перемещение 1,5 миллионам жителей района.

Ранее мозаичное панно украсило станцию «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро.

В Москве завершилось возведение основных конструкций подземного вестибюля станции метро «ЗИЛ» Троицкой линии. Специалисты приступили к следующему этапу - черновой отделке. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Строительство Метро Москва 2023 Андрей Бочкарев

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