Москвичи совершили 6,3 миллиона поездок за месяц работы МЦД-4

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МЦД-4 стал самым протяженным диаметром наземного метро в Москве, а его длина составляет 86 километров. Он соединил Апрелевку, Внуково и Железнодорожный.

Среднесуточный пассажиропоток достигает 230 тысяч человек. Чаще всего горожане пользуются станциями Железнодорожная, Нижегородская, Аминьевская, Апрелевка и Минская.

Сейчас на центральном диаметре 36 станций, а в будущем откроют еще две: Беговая и Рижская. Совсем скоро метро свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов.

«Уже сейчас связал Ленинградский, Казанский, Ярославский, Курский, Савеловский и Белорусский, позже присоединится и Рижский. Четвертый диаметр улучшил транспортное обслуживание больше 20 районов Москвы и нескольких городов Подмосковья», - подчеркнул Сергей Собянин.

Благодаря МДЦ-4 уроженцы Москвы экономят время поездки, могут ездить новыми прямыми маршрутами, легко пересаживаться на другие ветки метро, МЦК и другие диаметры.

Ранее стало известно, какие вещи чаще всего теряли пассажиры метро в Москве в сентябре.