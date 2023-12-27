Москвичи смогут воспользоваться виртуальной «Тройкой» летом

«Сейчас наши тестировщики уже работают с этой картой „Тройка“ в закрытом контуре. Мы ее тестируем в метро, на МЦК и в наземном транспорте», - уточнил он.

Ликсутов добавил, что приложение «Метро Москвы» оснастят функцией, которая позволит быстро пополнять карту через QR-код без установки программного обеспечения.

Заммэра отметил, что в 2024 году планируют запустить отечественный платежный сервис на речном и наземном транспорте. К лету подключат СБП к биометрии. Сейчас ей можно пользоваться в приложении «Парковки России» и в кассах БКЛ метро. Следующим летом она появится во всех кассах и автоматах по продаже билетов метро.

По словам Ликсутова, на нескольких станциях установят больше турникетов для оплаты по биометрии в метро. Также можно будет привязывать биометрию к виртуальной «Тройке».

Недавно ЦОДД совместно с Московским метрополитеном выпустили «Тройку» с пешеходной «зеброй». Ее приурочили ко дню рождения московской пешеходной разметки.