Москвичи смогут приобрести абонементы на парковку в Митине

В ведомстве уточнили, что одно из основных преимуществ абонемента заключается в том, что его обладатель получит гарантированное место на удобной городской парковке, а также приоритетное право на его продление.

«Сейчас в столице уже организовано более 2,6 тысячи абонементных мест на 45 парковках со шлагбаумом. С 1 ноября в их число войдет и парковка у станции метро „Пятницкое шоссе“», - добавил Ликсутов.

Приобрести абонемент можно до 10 числа каждого месяца на официальном сайте «Московского паркинга». Право на приоритетное продление действует до 25-26 числа. Для доступа на абонементную парковку со шлагбаумом используется парковочный ключ, оформленный на карту «Тройка».

Ранее парковку для 30 автомобилей на месте самостроя открыли на северо-западе Москвы.