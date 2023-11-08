Москвичи сэкономили более 85 млн рублей на проезде в общественном транспорте

Акция позволяет экономить 10 рублей с каждой поездки. Чтобы воспользоваться предложением, нужно загрузить карту «Мир» в один из платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. Акция действует только при оплате через смартфон на базе ОС Android, поддерживающий NFC-функцию.

«Это занимает буквально минуту - все интуитивно понятно. Сразу после загрузки в сервис карту можно использовать для оплаты товаров и услуг, в том числе для оплаты проезда в общественном транспорте и для того, чтобы воспользоваться нашим предложением», - рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

После загрузки карты «Мир» в смартфон нужно приложить гаджет к валидатору или специальному турникету. В течение нескольких минут на счет вернется кешбэк 10 рублей.

Сэкономить на поездках можно и при оплате с помощью биометрии. Для этого необходимо заранее привязать карту «Мир» к своему профилю в приложении «Метро Москвы».

Предложение действует до 31 декабря 2023 года. Подробности - на сайте акции или в мобильном приложении «Привет!».