Москвичи пожаловались на перекрытия дорог в центре столицы

По информации канала, люди стоят в огромной пробке больше часа. Сотрудники ГИБДД в районе объясняют, что перекрытия связаны с разгрузкой Садового кольца. Однако официального подтверждения пока не было.

Такая же проблема наблюдаются в Шмитовском проезде и на улице 1905 года.

Пробки в городе достигли уже семи баллов. По одной из версий, причинами заторов могут быть сегодняшний визит в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси и ограничениями из-за движения кортежей.

В пресс-службе столичного дептранса сообщили, что пробки на столичных трассах не связанны с перекрытиями улиц.

Ранее в ГИБДД рассказали, что более 280 человек погибли на дорогах в Москве с января по ноябрь.