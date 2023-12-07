07 декабря 2023, 15:41

Москвичи пожаловались на перекрытия дорог в центре столицы

РИА «Новости»
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Жители столицы пожаловались на серьезные пробки на Кутузовском проспекте и других дорогах в центре города. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, люди стоят в огромной пробке больше часа. Сотрудники ГИБДД в районе объясняют, что перекрытия связаны с разгрузкой Садового кольца. Однако официального подтверждения пока не было.

Такая же проблема наблюдаются в Шмитовском проезде и на улице 1905 года.

Пробки в городе достигли уже семи баллов. По одной из версий, причинами заторов могут быть сегодняшний визит в Москву президента Ирана Эбрахима Раиси и ограничениями из-за движения кортежей.

В пресс-службе столичного дептранса сообщили, что пробки на столичных трассах не связанны с перекрытиями улиц.

Ранее в ГИБДД рассказали, что более 280 человек погибли на дорогах в Москве с января по ноябрь.

Пробки Машины Москва 2023
07 декабря 2023, 15:49
ЦОДД предупредил о пробках в Москве вечером 7 декабря
РИА «Новости»
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В Москве вечером 7 декабря спрогнозировали возможные пробки, автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Движение на Волгоградском проспекте, МСД и на Рублевском шоссе идет в рабочем режиме, передал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с погодными условиями водители едут медленнее и внимательнее со скоростью - 26 километров в час», - передали в ведомстве.

Интенсивное движение наблюдается на Садовом кольце в районе Садовой-Триумфальной улицы, МКАД в районе Варшавского шоссе и Ленинградском шоссе.

«Вечером ожидаются затруднения движения в цетральной части города, на Ярославском шоссе, Садовом кольце и ТТК», - спрогнозировали в дептрансе.

В Москве ожидаются слабый снег и туманы , которые повлияют на дорожную ситуацию. Для поездок жителям и гостям столицы рекомендовали выбрать общественный транспорт.

Пробки Машины Москва 2023
07 декабря 2023, 14:36
«Познавательный поезд Рувики» запустили в московском метро
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«Познавательный поезд Рувики» запустили на Сокольнической линии московского метрополитена. Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Уникальный проект реализовали совместно с интернет-энциклопедией «Рувики». В каждом вагоне тематического поезда разместили информацию, посвященную различным сферам знаний: космос, интернет, коммуникации, архитектура и другие. Пассажиры поезда смогут получить новые знания во время поездок, а для получения более подробной информации - отсканировать QR-коды и перейти на сайт энциклопедии.

«Мы стремимся, чтобы поездки наших пассажиров становились не только комфортнее, но и интереснее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», - добавил Ликсутов.

Ранее дептранс выпустил тематические «Тройки » для влюбленных в Москву. Карты со знаковыми местами столицы вышли под общей тематикой «Твой город - твое дело».

Метро Образование Москва 2023
07 декабря 2023, 13:57
Аэропорт Шереметьево приостановил реконструкцию терминала F
РИА «Новости»
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Руководство международного аэропорта Шереметьево приняло решение о временной приостановке реконструкции терминала F. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Терминал закрыли на модернизацию с 30 декабря 2021 года. Во время реконструкции планировали обновить интерьер и оборудовать его дополнительными зонами для обслуживания внутренних рейсов, а также для пассажиров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Предполагалось, что после окончания реконструкции пропускная способность терминала увеличится с восьми до 12,6 миллиона пассажиров в год.

Работы должны были завершиться в мае 2023 года, однако сроки реализации проекта скорректировали. В настоящее время реконструкцию поставили на паузу.

«Модернизация терминала приостановлена», - сказали в пресс-службе, отвечая на запрос АГН «Москва».

Однако в этом году пассажиры все же найдут в аэропорту Шереметьево некоторые нововведения. Там впервые установили ящики для писем Деду Морозу.

Аэропорт Шереметьево Москва 2023
07 декабря 2023, 12:36
Более 280 человек погибли на дорогах в Москве с января по ноябрь
РИА «Новости»
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Сотрудники Госавтоинспекции подвели предварительные итоги дорожной обстановки в Москве за 11 месяцев 2023 года. За это время в 7604 ДТП погибли 283 человека, а 8463 участников движения получили травмы. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

По данным Госавтоинспекции, преобладающими видами аварий оказались столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Основными причинами ДТП стали несоблюдение дистанции, нарушение очередности проезда, несоответствие скорости условиям на дороге, ошибки при перестроении.

Столичное ведомство призвало водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Подмосковная Система-112 также подвела итоги работы за 2023 год. На вопросы журналистов ответили заместитель руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области Борис Молчанов, начальник ГКУ МО «Центр 112» Алексей Вагутович и представители служб экстренного реагирования.

ДТП Москва 2023

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