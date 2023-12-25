Москвичи на 20% чаще стали ездить на трамваях

«Московские трамваи - экологичные, быстрые и надежные. Наши низкопольные односекционные и трехсекционные вагоны удобны для всех пассажиров», - отметил он.

Ликсутов назвал современные трамваи тихими, плавными и удобными. Например, в одном «Витязе-Москва» до 70 сидячих мест, а всего он может перевезти до 260 человек. Салон оснащен разъемами для зарядки гаджетов, медиаэкранами с полезной информацией, климат-контролем и адресным открытием дверей.

По словам руководителя дептранса, для поездок с велосипедом или коляской в трамваях выделили отдельную площадку.

Он уточнил, в прошлом месяце на трамваях совершили до 650 тысяч поездок в рабочий день. В 2024 году эта цифра продолжит расти, заверил Ликсутов.

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог. Автомобильный поток увеличился в предновогодние дни.