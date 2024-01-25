25 января 2024, 18:42

Москвичам рассказали об итогах тестирования мини-электробуса

Edgar Breshchanov/Global Look Press
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В прошлом году по маршруту № 883 на западе Москвы в пилотном формате запустили электробус малого класса. О его работе рассказала пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

«В конце февраля мы завершим тестирование электробуса малого класса, которое начали в прошлом году. По результатам мы рассмотрим возможность замены инновационными машинами автобусов малого класса», - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, новая модель подходит для маршрутов с небольшим количеством пассажиров и узкими улицами, где трудно проехать большим машинам.

Мини-электробус вмещает 16 человек, в нем оборудовали систему видеонаблюдения, табло с высоким разрешением, мультимедийный экран и кнопки открытия дверей.

В Москве почти 20 маршрутов городского транспорта улучшили в декабре. Для удобства пассажиров в разных районах столицы оборудовали или заменили остановочные павильоны.

Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
25 января 2024, 08:34
Регулятор временно запретил наращивать выпуск Boeing 737 MAX
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Корпорация Boeing не сможет нарастить производство лайнеров 737 MAX до окончания проверки и введения более жесткой системы контроля качества. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило об этом на своем сайте.

«Boeing не вернется к обычному режиму работы. Мы не согласимся на какой-либо запрос Boeing о расширении производства или утверждении дополнительных производственных линий для 737 MAX, пока не убедимся, что проблемы контроля качества решены», - объявил представитель FAA Майк Уитакер.

Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили через несколько часов после случая над Портлендом , когда у самолета отвалился люк. Майк Уитакер заявил, что специалисты потратили несколько недель на расширенную проверку и теперь перейдут на новый этап работы.

FAA совместно с Советом по рассмотрению корректирующих действий (CARB) утвердили набор инструкций по осмотру и техническому обслуживанию самолетов. Ради безопасности дверные заглушки на Boeing 737 MAX 9 приведут в соответствие с первоначальной конструкцией. В программу технического обслуживания введут новые этапы, в том числе проверку болтов, направляющих и фитингов, визуальный осмотр заглушек левой и правой дверей средней кабины и десятков связанных с ними компонентов, повторную затяжку крепежа.

Российские авиакомпании не пользовались Boeing 737 MAX 9. Об этом сообщила Росавиация.

США Авиация Самолеты Boeing
24 января 2024, 16:45
«Никуда не годные». Россиянам рекомендовали не покупать неоправданно дорогие китайские авто
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За 2023 год новые автомобили из Китая подорожали в России в среднем на 11% — до 3,3 миллиона рублей, сообщили Ura.ru эксперты автопортала «Дром». Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в интервью «360» порассуждал, поднимется ли на них цена в 2024 году и рассказал, почему вообще лучше не покупать машины из КНР.

За 2023 год новые автомобили из Китая подорожали в России в среднем на 11% - до 3,3 миллиона рублей, сообщили Ura.ru эксперты автопортала «Дром». Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в интервью «360» порассуждал, поднимется ли на них цена в 2024 году и рассказал, почему вообще лучше не покупать машины из КНР.

«Все зависит от инфляции и от маржинальной доли, которую просят даже не китайские производители, а те, кто продает здесь машины, завозит их - от наших компаний», - объяснил он рост цен.

Эксперт отметил, что цена на авто сейчас и без того слишком высокая. Машины, которые, например, стоят в Китае миллион рублей, в России продают за три миллиона - в три раза дороже.

«Поэтому все будет зависеть только от инфляции. Пока есть спрос, будет такое предложение», - добавил Субботин.

Альтернативы Сейчас российский авторынок пустует - не такой большой выбор иностранных машин, тем более новых. Покупать автомобили из Индии или Ирана - тоже не вариант, отметил собеседник «360».

«Это совсем плохие автомобили. Китайские-то никуда не годные, а уж те и подавно», - заявил он.

Альтернатива - брать японские машины с правым рулем. По словам Субботина, сейчас их снова стали массово завозить в Россию. По объему продаж в РФ они даже опережают китайские.

«Хорошая альтернатива. Пусть они даже и подержанные, но на две головы выше любого китайского автомобиля», - подчеркнул Субботин.

Кроме того, наметилась тенденция, когда из Китая в Россию пригоняют европейские, американские, японские автомобили, даже новые. Пока поток небольшой, но он будет развиваться в 2024 году, предположил автоэксперт.

Брать или не брать По мнению Субботина, если человек решил приобрести машину, то лучше не откладывать покупку. Как отметил специалист, авто в современном мире уже не роскошь.

«Я бы не стал нацеливаться на национальные китайские машины. Во-первых, они безумно дороги. Во-вторых, они по своим ездовым качествам серьезно уступают тому, что было на нашем рынке, даже корейским [машинам]. Плохо рулятся, плохо едут, плохо тормозят, ломаются. И вообще, так сказать, доставляют только одни проблемы», - сказал эксперт.

Лучше все же ориентироваться даже на подержанные праворульные японские машины. Субботин пояснил, что это современный автопром, у них «поразительная» комплектация. Либо же покупать проверенные европейские автомобили через Китай.

Ранее автоэксперт Евгений Соловьев назвал главным недостатком китайских машин слабую подготовку кузова. Транспорт из КНР оказался не приспособлен к суровым российским зимам.

Россия Машины Китай Инфляция
23 января 2024, 11:11
РЖД персонифицируют перевозку животных в поездах
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РЖД собираются персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников, написало РИА «Новости».

«Мы планируем персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», - заявил он во время круглого стола в Госдуме, где обсуждали правила перевозки домашних животных в общественном транспорте.

Информация о животном в поезде должна будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

О перевозке животных заговорили после вопиющего случая, когда проводница поезда дальнего следования выбросила кота Твикса на мороз в Кирове. При этом женщина должна была знать, что в ее вагоне везут животное. Владелец кота Эдгар Гайфуллин перед поездкой купил билет до Тихвина своему питомцу.

Кота искали несколько сотен человек. Спустя некоторое время питомца нашли мертвым , у животного было обморожение и внутреннее кровотечение от укуса. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

По факту случившегося в РЖД идет служебное расследование. Представители компании сообщили, что вносят изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования.

История с котом Твиксом не единственная. Из электрички в Подмосковье высадили тойтерьера Арчи. Хозяин пса ищет его уже неделю, за помощью обратились к волонтерам и добровольцам. Владелец собаки рассказал, что на нем уже пытались нажиться мошенники : несколько раз звонили, говорили, что якобы нашли Арчи, просили деньги, но на встречу никто не пришел.

РЖД Коты Россия Животные Поезда
23 января 2024, 10:00
Сильный ветер вынудил развернуть 22 самолета на пути в Пулково
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В Санкт-Петербурге поднялся штормовой ветер. Ночью 22 рейса перенаправили на запасные аэродромы, но к утру самолеты достигли первоначального пункта назначения. Аэропорт Пулково в своем Telegram-канале опроверг приостановку работы.

«Ночью 22 самолета, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург , ушли на запасные аэродромы, все они вернулись в Пулково», - сообщила пресс-служба.

Несмотря на непогоду, аэропорт продолжал обслуживать авиакомпании и пассажиров, приостановку работы опровергли. В пресс-службе объяснили, что решение о вылете или посадке принимали экипажи, а не воздушная гавань. Они учитывали не только метеоусловия, но и технические особенности самолетов.

Взлетно-посадочные полосы аэропорта поддерживали в нормативном состоянии, работала снегоуборочная техника. В Пулково предупредили о возможных изменениях в расписании, так как по прогнозу штормовой ветер сохранится до 13 часов.

В середине января в Санкт-Петербурге после столкновения с птицей приземлился самолет авиакомпании «Ямал». Она врезалась в верхнюю часть фюзеляжа. Посадка прошла благополучно.

Авиация Санкт-Петербург Самолеты Погода

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