Москвичам рассказали о росте числа пассажиров общественного транспорта в будни

«С таким ростом ежедневных пользователей московская транспортная система уверенно справляется - за последние 10 лет создан огромный запас провозной способности за счет стремительного развития и ввода новых линий рельсового транспорта: МЦК, МЦД и Мосметро (в том числе БКЛ)», - подчеркнули в столичном дептрансе.

В ведомстве добавили, что чаще всего москвичи предпочитают поездки на метро. В рабочие дни им пользуются 7,71 миллиона пассажиров. Этот показатель также превысил значения прошлого года на 6%.

Кроме этого, жители столицы начали реже пользоваться и личным транспортом, что помогло улучшить дорожную ситуацию. Показатели снизились на 8%. В свою очередь, на столько же выросло и количество пассажиров наземного транспорта. Их число увеличилось до 4,3 миллиона человек.

«Популярность городского транспорта будет расти и дальше за счет существенной экономии времени, доступных тарифов, удобных пересадок и самого современного в мире подвижного состава, которого становится с каждым годом все больше и больше», - заключил Ликсутов.

Ранее более 28 тысяч наклеек с напоминанием правил оплаты разместили в общественном транспорте Москвы.