24 октября 2023, 12:33

Москвичам рассказали о росте числа пассажиров общественного транспорта в будни

Дептранс Москвы
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В Москве увеличилось количество пассажиров общественного транспорта в будни почти на 400 тысяч человек. Это на 7% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«С таким ростом ежедневных пользователей московская транспортная система уверенно справляется - за последние 10 лет создан огромный запас провозной способности за счет стремительного развития и ввода новых линий рельсового транспорта: МЦК, МЦД и Мосметро (в том числе БКЛ)», - подчеркнули в столичном дептрансе.

В ведомстве добавили, что чаще всего москвичи предпочитают поездки на метро. В рабочие дни им пользуются 7,71 миллиона пассажиров. Этот показатель также превысил значения прошлого года на 6%.

Кроме этого, жители столицы начали реже пользоваться и личным транспортом, что помогло улучшить дорожную ситуацию. Показатели снизились на 8%. В свою очередь, на столько же выросло и количество пассажиров наземного транспорта. Их число увеличилось до 4,3 миллиона человек.

«Популярность городского транспорта будет расти и дальше за счет существенной экономии времени, доступных тарифов, удобных пересадок и самого современного в мире подвижного состава, которого становится с каждым годом все больше и больше», - заключил Ликсутов.

Ранее более 28 тысяч наклеек с напоминанием правил оплаты разместили в общественном транспорте Москвы.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
27 октября 2023, 19:53
Лучшего машиниста электропоезда метро выбрали в Москве
Соцсети
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В Москве выбрали лучшего машиниста электропоезда метро России. Победителем стал Павел Ткач, который работает на БКЛ. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

Ткач занял первое место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди машинистов электропоезда метро. Свои умения действовать в разных ситуациях показали машинисты из семи городов страны.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что соревнования прошли на федеральном уровне в первый раз. До этого лучших машинистов выбирали в рамках региона.

«Мы рады, что такое масштабное мероприятие состоялось на базе Московского метрополитена. Один из наших приоритетов - профессиональное развитие сотрудников и повышение уровня обслуживания пассажиров», - добавил он.

Ликсутов также подчеркнул, что соревнования не только мотивируют машинистов улучшать профессиональные качества, но и дают возможность обменяться опытом с единомышленниками и коллегами.

Ранее стало известно, что Zivert выступила на станции метро «Курская» в Москве.

Метро Москва 2023
27 октября 2023, 18:53
Расписание движения поездов МЦД-1 временно изменится
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 03:00 28 октября до 03:00 30 октября изменится расписание движения поездов на первом Московском центральном диаметре на Савеловском и Белорусском направлениях. Об этом сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Некоторые поезда отменят, а часть из них проследует только между Савеловским и Белорусским вокзалами. Интервалы между поездами увеличатся до 40 минут, а на центральном участке между вокзалами - до одного часа. Некоторые составы будут останавливаться не на всех станциях. Также отменят значительную часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево.

В выходные перекроют путь в сторону Москвы на участке от станции Бескудниково до Савеловского вокзала, и поезда будут следовать по пути в сторону области по очереди. Эти ограничения связаны с ремонтом железнодорожного полотна и строительством станции Петровско-Разумовская.

Для трансфера в аэропорт Шереметьево можно будет воспользоваться автобусом № 1195 от станции метро «Ховрино».

Расписание пригородных и городских поездов можно найти в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также на сайтах операторов перевозок.

Ранее оформление билетов онлайн и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК.

РЖД МЦД Москва 2023
27 октября 2023, 15:36
Сервисы кикшеринга приостановили работу из-за непогоды в Москве
АГН "Москва"
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В столице сервисы кикшеринга приостановили работу из-за снегопада. Поездки на электросамокатах в такую погоду и гололед посчитали небезопасными, сообщило АГН «Москва».

«Как только температура в столице вернется к положительным показателям, самокаты снова можно будет брать в аренду», - подчеркнули в СМИ.

Кроме этого, столичный департамент транспорта призвал москвичей отказаться от поездок и на личном двухколесном транспорте во избежание ДТП и пересесть на общественный.

Также московские власти совместно с МВД разработают систему идентификации пользователей электросамокатов и сигвеев и внедрят автоматическую фотовидеофиксацию нарушений.

Москва 2023 Дептранс Москвы
27 октября 2023, 13:13
Навигационные экраны установили в 147 поездах метро в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В метро курсируют 147 поездов модели «Москва-2020», которые оснастили навигационными экранами для удобства пассажиров. Составы ходят по Кольцевой, Калужско-Рижской и Большой кольцевой линиям, уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В октябре 2022 года мы запустили первый поезд на Кольцевой линии с навигационными экранами над дверями. Нововведение понравилось пассажирам, и сегодня экраны со схемой станций размещены в вагонах уже на трех линиях Московского метрополитена - в 147 поездах „Москва-2020“», - подчеркнул он.

На информационных табло написан номер вагона, изображена схема следующей станции и время до прибытия. Кроме этого, на них указана сторона выхода из поезда и пересадки, если они есть. Также на экранах указывают скорость состава, актуальное время и температуру воздуха в салоне.

Для прохода в метро москвичи пользуются транспортными картами «Тройка». К 125-летию МХТ имени Чехова в столице выпустили тематические проездные.

Метро Москва 2023 Максим Ликсутов

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