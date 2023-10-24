Москвичам рассказали о росте числа пассажиров общественного транспорта в будни
В Москве увеличилось количество пассажиров общественного транспорта в будни почти на 400 тысяч человек. Это на 7% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
«С таким ростом ежедневных пользователей московская транспортная система уверенно справляется - за последние 10 лет создан огромный запас провозной способности за счет стремительного развития и ввода новых линий рельсового транспорта: МЦК, МЦД и Мосметро (в том числе БКЛ)», - подчеркнули в столичном дептрансе.
В ведомстве добавили, что чаще всего москвичи предпочитают поездки на метро. В рабочие дни им пользуются 7,71 миллиона пассажиров. Этот показатель также превысил значения прошлого года на 6%.
Кроме этого, жители столицы начали реже пользоваться и личным транспортом, что помогло улучшить дорожную ситуацию. Показатели снизились на 8%. В свою очередь, на столько же выросло и количество пассажиров наземного транспорта. Их число увеличилось до 4,3 миллиона человек.
«Популярность городского транспорта будет расти и дальше за счет существенной экономии времени, доступных тарифов, удобных пересадок и самого современного в мире подвижного состава, которого становится с каждым годом все больше и больше», - заключил Ликсутов.
Ранее более 28 тысяч наклеек с напоминанием правил оплаты разместили в общественном транспорте Москвы.