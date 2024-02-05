Москвичам рассказали о маршрутах наземного транспорта до горнолыжных склонов

Читайте нас в:

«Мы продолжаем развивать маршрутную сеть столицы, чтобы горожане могли комфортно добираться до работы, учебы и мест отдыха», - отметил Ликсутов.

Автобусы с номерами 73, 229 и 829 отправятся к горнолыжному комплексу «Лата Трэк» с остановки «Театральный центр», которая удобно расположена рядом со станциями метро «Крылатское» и «Молодежная».

Чтобы попасть к горнолыжному центру «Кант», нужно сесть на автобусы под номерами 119, 142, 317, 529, 926, 965 и С929 на остановке у станции метро «Нагорная».

Для тех, кто хочет отправиться на спортивный комплекс «Ново-Переделкино», подойдут автобусы с номерами 32, 343, 497, 507 и 812, идущие от станции метро «Новопеределкино».

На склоны Воробьевых гор лыжники и сноубордисты смогут приехать, сев на автобус номер 297 до остановки «Смотровая площадка», расположенной около станции метро «Воробьевы горы».

К горнолыжному спуску «Узкое» едут автобусы Т85, 261, 639, 642, 648 и с977 с остановкой у «Спортбазы „Узкое“» поблизости от станций метро «Зюзино» и «Ясенево».

До комплекса «Куркино» идет автобус номер 212. Ближайшая к нему станция - «Планерная», а автобус останавливается на остановке «Ландышевая улица».

С начала года пассажиры совершили более 400 тысяч бесплатных пересадок в московском транспорте. Для использования сервиса нужно привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».