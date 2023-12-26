Москвичам рассказали, как строительство метро стимулирует отечественное производство

«Станции подземки - это отделочные работы десятков тысяч квадратных метров помещений, это множество сложных инженерных систем - безопасности, автоматизации и контроля. При формировании перечня производителей материалов и оборудования предпочтение отдается отечественным производителям», - рассказал заммэра.

Бочкарев сообщил, что поставки стройматериалов осуществляли из различных уголков страны, от Северной столицы до Урала и Поволжья. Так, компании из Санкт-Петербурга производили эскалаторы, с Урала поставляли рельсы, а из Нижегородской и Новосибирской областей - стрелочные переводы.

В свою очередь в Москве и Подмосковье открыли производства высокотехнологичного оборудования для магистральной связи и систем противопожарной безопасности метро.

В ближайшем будущем в столице построят еще три линии метро. Об этом сообщил мэр города во время ежегодного отчета перед Мосгордумой.

Программа развития Московского метрополитена оказала значительное влияние на усиление производственных мощностей по всей России - от Санкт-Петербурга до регионов Сибири. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительства и строительства Андрей Бочкарев.