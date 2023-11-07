Москвичам назвали следующие до автовокзалов маршруты наземного транспорта

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что общественный транспорт в Москве организован так, чтобы москвичи могли комфортно добираться наземным транспортом до любой точки города.

«Мы продолжаем улучшать и расширять маршрутную сеть, чтобы поездки становились еще комфортнее для жителей города и туристов. Это соответствует поручениям Сергея Собянина», - отметил заммэра.

До международного автовокзала «Саларьево» можно доехать, используя маршруты № 272, 304, 304 к, 420, 446, 507, 600, 707, 720, 734, 863, 876, 892, 911, 1002.

К международному автовокзалу «Южные Ворота» курсируют автобусы № 708, М78, С795. К автовокзалу «Северные Ворота» из Зеленограда следуют автобусы по маршруту Е41, а из других округов Москвы - № 65, 188, 270, 283, 559, 594, 673, 745, 958.

До автовокзала «Центральный» курсируют Т32, Т41, Т83, № 3, 52, 68, 97, 133, 171, 223, 257, 449, 627, 627 к, 645, 645 п, 716, 735, 760, 833, Н3.

Новую схему маршрутов разработали для автовокзалов Москвы. На ней отметили все ключевые направления для удобства пассажиров.