Москвичам назвали следующие до автовокзалов маршруты наземного транспорта
До московских автовокзалов можно с удобством доехать на наземном городском транспорте. До них везут почти 50 маршрутов, некоторые из них работают даже ночью. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что общественный транспорт в Москве организован так, чтобы москвичи могли комфортно добираться наземным транспортом до любой точки города.
«Мы продолжаем улучшать и расширять маршрутную сеть, чтобы поездки становились еще комфортнее для жителей города и туристов. Это соответствует поручениям Сергея Собянина», - отметил заммэра.
До международного автовокзала «Саларьево» можно доехать, используя маршруты № 272, 304, 304 к, 420, 446, 507, 600, 707, 720, 734, 863, 876, 892, 911, 1002.
К международному автовокзалу «Южные Ворота» курсируют автобусы № 708, М78, С795. К автовокзалу «Северные Ворота» из Зеленограда следуют автобусы по маршруту Е41, а из других округов Москвы - № 65, 188, 270, 283, 559, 594, 673, 745, 958.
До автовокзала «Центральный» курсируют Т32, Т41, Т83, № 3, 52, 68, 97, 133, 171, 223, 257, 449, 627, 627 к, 645, 645 п, 716, 735, 760, 833, Н3.
Новую схему маршрутов разработали для автовокзалов Москвы. На ней отметили все ключевые направления для удобства пассажиров.