Москвичам назвали пять самых популярных маршрутов электробусов в новогодние праздники

«Москва - город № 1 в Европе по числу электробусов, лидер по развитию и использованию электротранспорта», - рассказал он.

По его словам, сейчас в столице насчитывается более 1400 электробусов, обслуживающих почти 120 маршрутов. Они успешно используются в московском городском транспорте уже шестую зиму подряд. Прошлый год стал рекордным по количеству введенных маршрутов электробусов.

Наиболее популярным стал маршрут м16, связывающий Западный и Юго-Западный административные округа с центральной частью города. На этом маршруте на начало января зафиксировали более 7,3 тысячи поездок в день.

В пятерку лидеров также вошли маршруты т76, т73, 637 и м53, которые обеспечивают транспортное сообщение в центре города, а также на северо-востоке Москвы. Они позволяют доехать до ВДНХ, парка «Останкино», а также станций метро, МЦК и МЦД.

В конце 2023 года в столице открыли новый электробусный парк. Он появился в районе Новокосино.