03 января 2024, 00:59

Москвичам напомнили о закрытии «оранжевой» ветки метро с 3 по 8 января

РИА «Новости»
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Москвичей предупредили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метрополитена с 3 по 8 января. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, информацию опубликовали на сайте столичной мэрии.

Ограничения введут в праздничные дни из расчета, что в это время пассажиропоток в разы меньше обычного. Горожанам предоставят компенсационные автобусы, которые будут курсировать вдоль закрытого участка. При этом пересесть с автобуса на метро можно будет бесплатно.

Пассажирам будут недоступны станции «Шабаловская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная». Кроме того, на станциях «Октябрьская» и «Новые Черемушки» установят чайные домики, где можно будет бесплатно выпить горячего чаю, получить печень и шоколад.

В период с 3 по 8 января на всех закрытых станциях будут дежурить 83 инспектора Центра обеспечения мобильности пассажиров, помогающих пассажирам выбрать альтернативные маршруты и получить информацию о ближайших автобусных остановках.

Работа Метро Дептранс Москвы Москва
02 января 2024, 05:56
Поезда попали в пробку в Челябинской области
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Четыре пассажирских поезда попали в пробку в районе Аргаяша в Челябинской области. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Первого января в 19:14 по местному времени на участке Аргаяш - Бижеляк Южно-Уральской железной дороги по техническим причинам задержан пассажирский поезд № 149 сообщением Челябинск - Санкт-Петербург. Прогнозируется задержка поездов более двух часов», - рассказали в ЮУЖД.

Задержка также коснулась трех пригородных поездов: № 7009 «Челябинск - Екатеринбург», № 6903 «Челябинск - Верхний Уфалей» и № 7010 «Екатеринбург - Челябинск».

В понедельник, 1 января, два передних вагона скоростного поезда сошли с рельсов в Сан-Франциско. После аварии оба вагона загорелись. На место прибыли пожарные и медики, всех пассажиров эвакуировали. В результате аварии пострадали несколько человек, их отправили в больницы. Движение на железнодорожной линии остановили до конца дня.

Челябинская область Пробки Дороги Поезда
29 декабря 2023, 13:47
Пятый международный автовокзал открыли в Москве
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В Москве открыли международный автовокзал «Красногвардейский». Он стал пятым подобным сооружением в столице, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

С нового автовокзала ежедневно будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов. Его реконструкция позволила увеличить пропускную способность почти на 70%. В сутки он может обслуживать до трех-четырех тысяч пассажиров.

Автовокзал будет работать круглосуточно. В ближайшие дни на линии выйдут первые рейсы, среди которых маршруты в Ереван, Тбилиси, Батуми и Бишкек. В будущем появятся и другие направления и города.

«Мы полностью завершили программу модернизации московских автовокзалов», - отметил Собянин.

По его словам, в Москве провели реконструкцию небольших и устаревших автостанций. В итоге жители столицы получили современные и комфортные транспортные хабы. Среди них - «Южные ворота», «Северные ворота», «Саларьево», Центральный» и «Красногвардейский».

Ранее москвичей предупредили об изменениях в движении транспорта в районе станций оранжевой ветки метро, которые планируется закрыть с 3 по 8 января.

Автобусы Сергей Собянин Москва 2023
29 декабря 2023, 13:20
Еще 11 новогодних поездов запустили в московском метро
Anton Belitsky/Global Look Press
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На восемь линий московского метрополитена вышли еще 11 новогодних составов. Поезда модификации «Русич», «Ока» и «Москва-2020» оформили в стиле ретро, сообщили на официальном портале столичного правительства.

«Чтобы подарить нашим пассажирам новогоднее настроение, мы запускаем праздничные поезда сразу на восьми линиях метро», - уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, праздничный дизайн для составов разных моделей разработали специально к наступающему Новому году.

Пять украшенных поездов «Москва-2020» вышли на Большую кольцевую и Кольцевую линии метро. Остальные составы появились на Сокольнической, Калининской, Солнцевской, Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линиях.

Ранее по фиолетовой ветке московской подземки начал курсировать новогодний поезд «Еж3». Его украсили почти тысячей новогодних шаров.

Поезда Метро Новый год Москва 2023 Метро Москвы Максим Ликсутов
28 декабря 2023, 18:42
Два выхода со станции метро «Славянский бульвар» в Москве откроют 29 декабря
РИА «Новости»
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Два ранее закрытых выхода со станции метро «Славянский бульвар» в Москве снова откроют 29 декабря. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

«Будут открыты выходы 1 и 3 станции „Славянский бульвар“ Арбатско-Покровской линии», - рассказали в дептрансе.

Несколько дней назад открылись выходы со станции метро «Ботанический сад». Пассажирам вновь стали доступны выходы к Лазоревому и 1-му Ботаническому проездам, а также часть подуличного перехода у станции метро «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии. Кроме того, у станции вновь начнут останавливаться автобусы.

Кроме того, часть выходов на станции метро «Домодедовская» также поочередно закроют на ремонт. Работы продлятся до 1 марта 2024 года.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы

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