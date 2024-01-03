Москвичам напомнили о закрытии «оранжевой» ветки метро с 3 по 8 января

Ограничения введут в праздничные дни из расчета, что в это время пассажиропоток в разы меньше обычного. Горожанам предоставят компенсационные автобусы, которые будут курсировать вдоль закрытого участка. При этом пересесть с автобуса на метро можно будет бесплатно.

Пассажирам будут недоступны станции «Шабаловская», «Ленинский проспект», «Академическая» и «Профсоюзная». Кроме того, на станциях «Октябрьская» и «Новые Черемушки» установят чайные домики, где можно будет бесплатно выпить горячего чаю, получить печень и шоколад.

В период с 3 по 8 января на всех закрытых станциях будут дежурить 83 инспектора Центра обеспечения мобильности пассажиров, помогающих пассажирам выбрать альтернативные маршруты и получить информацию о ближайших автобусных остановках.