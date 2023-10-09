«Москвич 6» начнут поставлять дилерам в ближайшее время

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Рекомендованная розничная цена «Москвича 6» в комплектации «Комфорт» составит 2,336 миллиона рублей. За версию «Бизнес» нужно будет отдать 2,536 миллиона рублей.

В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что автомобиль «Москвич-3» занял четвертое место по продажам в России. Заводу-изготовителю присвоили статус промышленного комплекса. Это даст предприятию не только льготы по налогам, но также даст импульс для развития за счет сэкономленных средств, указал он.

«Автомобили хорошо зарекомендовали себя в сервисах такси и каршеринга, ими активно пользуются в парках федеральных и городских ведомств», - перечислил Собянин.

По данным гендиректора системы управления тендерами «Тендерплан» Максима Кузнецова, тендерный спрос на автомобили «Москвич» вырос в 27 раз.