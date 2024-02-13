13 февраля 2024, 18:57

Москва продаст 25 машино-мест в центре столицы

РИА «Новости»
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Москва продаст на торгах 25 машино-мест в Таганском районе. Аукционы состоятся 29 февраля и 1 марта, сообщил столичный департамент по конкурентной политике.

Город продаст парковочные места в подземном гараже на Средней Калитниковской улице, 15. Площадь лотов варьируется от 15 до 18 квадратных метров.

Паркинг расположен рядом с крупными магистралями, такими как Нижегородская и Таганская улицы, а также Волгоградским проспектом.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 19 февраля. Заинтересованным в торгах горожанам необходимо зарегистрироваться на электронной платформе «Росэлторг».

Ранее в Москве расширили зону платной парковки. Изменения затронули территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами.

Аукционы Машины Москва
13 февраля 2024, 16:17
Опасность российской зимы для китайских машин сочли преувеличенной
РИА «Новости»
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Большое количество сообщений о том, что электроника в китайских автомобилях выходит из строя в условиях российских морозов, связано с повышенным вниманием к этим машинам из-за насыщения рынка. Об этом в комментарии «360» заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Отвечая на вопрос о том, что китайские автомобили начинают ржаветь после проезда по обработанным реагентами зимним российским дорогам, автоэксперт пояснил, что это давняя история, когда соседняя страна только начала поставлять свои автомобили на российский рынок. В те годы толщина используемого металла действительно была минимальной, и автомобиль полностью сгнивал после зимы.

«С того времени китайские компании прошли довольно длинный путь, научились штамповать хороший лист и собирать правильные кузова. <…> Современный китайский автомобиль в состоянии пережить нашу зиму, солевые растворы и чувствовать себя неплохо», - добавил автоэксперт.

Он предупредил, что окончательные выводы делать пока рано. Образованный в холодном и влажном воздухе российских регионов солевой пар способен проникать во внутренние полости машин и провоцировать возникновение ржавчины. Но даже в этом случае эффект проявится нескоро. Поэтому правильный уход и технический осмотр китайского автомобиля не сделает его машиной на один сезон.

Он пояснил, что китайские автомобили сейчас находятся в центре внимания, поэтому любой, даже самый незначительный сбой в электронике приводит к массе сообщений.

«Я не видел, чтобы китайские машины даже в самые суровые „дубняки“ чувствовали себя плохо. У них все более-менее в допуске», - заявил Попов.

Автоэксперт добавил, что задача владельца не просто пользоваться своим автомобилем, а ухаживать за ним, чтобы он продолжал хорошо работать в любых погодных условиях.

Попов пояснил, что при понижении температуры до -24 градусов густеет масло в трансмиссии и коробке передач. Морозы также сказываются на работе аккумулятора любой машины, даже не китайского производства.

Дороги Россия Машины Китай
09 февраля 2024, 17:50
Более 100 километров дорог построят в Новой Москве до 2030 года
РИА «Новости»
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До 2030 года в Новой Москве проложат около 130 километров новых автодорог. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В утвержденную недавно Адресную инвестиционную программу города Москвы вошло более десятка новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО», - отметил заммэра.

В округе уже ведутся работы по строительству и проектированию около 60 километров дорожных магистралей, в планах - возвести еще 70 километров. Так, уже идет строительство дороги Марьино - Саларьево, первого дублера Калужского и Киевского шоссе, автодороги Мамыри - Пенино - Шарапово.

Через округ пройдет несколько поперечных магистралей, например, трасса Минское шоссе - Троицк - Андреевское - Варшавское. В прошлом году уже запустили путь Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево. Эти трассы разгрузят МКАД, сократят путь до жилых кварталов и облегчат выезд на Калужское шоссе.

С 2012 года на территории ТиНАО уже появилось более 380 километров дорог и 50 объектов инфраструктуры, в том числе шесть путепроводов и 39 мостов. Только в 2023 году в округе построили более 35 километров магистралей. Общая длина дорог в округе увеличилась почти в полтора раза и составила около 1000 километров, что позволило снизить плотность дорожного трафика на 20%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в столице. В 2024 году в планах города ввести в эксплуатацию еще несколько десятков поликлиник, школ и спортивных сооружений.

Строительство Дороги Андрей Бочкарев ТиНАО Москва
09 февраля 2024, 16:48
Светофоры с новой функцией для пешеходов начали тестировать в Москве
РИА «Новости»
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Центр организации дорожного движения Москвы начал тестировать инновационный светофор, способный информировать пешеходов о приближении машин из-за поворота. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

В ЦОДД объяснили, что раньше пешеходы могли попасть в опасную ситуацию, если зеленый свет горел одновременно для пешеходов и поворачивающих машин. Пешеходы не знали о том, приближается ли из-за поворота автомобиль. С появлением новой функции передвижение станет безопаснее для горожан.

«При совмещенном движении на пешеходном светофоре дополнительно мигает белый силуэт автомобиля и восклицательный знак», - сообщили специалисты.

По словам главы дептранса Максима Ликсутова, тестирование новых приборов идет на пяти дорожных участках.

«Если оно будет успешным, рассмотрим возможность использовать такие светофоры», - сказал он.

В столичной Госавтоинспекции сообщили, что число дорожных аварий в январе значительно снизилось. Количество погибших и пострадавших в ДТП также значительно сократилось.

Машины Технологии Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
07 февраля 2024, 14:49
Более 30 новых электробусов поставили в Москву с начала года
РИА «Новости»
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С начала года в парк Мосгортранса поставили более 30 новых электробусов, приобретенных в рамках контрактов на поставку 1200 машин, которые заключили весной 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По итогам января число электробусов в столице достигло 1470, они курсируют почти по 120 маршрутам», - отметил заммэра.

В 2023 году Москва пополнила парк более чем 350 электробусами, которые вышли на 39 городских маршрутов. До конца 2024 года в городе появится еще более 800 новых единиц транспорта.

Производством и оснащением машин занимается компания ПАО «КамАЗ». На территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода с 2021 года компания собрала около 500 современных электробусов.

В 2024 году в городе откроют 200 зарядных станций для поддержания работы электробусов. За последний год в столице появилось три современных электробусных парка - «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка».

Протяженность маршрутов городского электротранспорта в 2023 году увеличилась более чем на треть и составила свыше 450 километров. Новые электробусы начали курсировать в таких районах, как Нагатино-Садовники и Печатники.

Машины Электромобили Максим Ликсутов Москва

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