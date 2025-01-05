Московское метро и автобусы изменят расписание в рождественскую ночь

Все станции метро и МЦК будут открыты до 02:00 (в обычные дни станции закрываются в 01:00 - прим.ред.), движение поездов МЦД продлят до 03:00.

Наземный городской транспорт в рождественскую ночь также будет возить жителей и гостей столицы дольше. 149 маршрутов будут работать до 03:30. Еще 18 ночных маршрутов продолжат следование по своему обычному расписанию.

«Делаем это для того, чтобы жители столицы и области могли приехать на службу в храмы и церкви, увидеться с близкими, а затем с комфортом вернуться домой», - сказал руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Ранее в Москве ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость каждой поездки по безлимитному абонементу «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличилась в среднем на два рубля.