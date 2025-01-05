05 января 2025, 16:49

Московское метро и автобусы изменят расписание в рождественскую ночь

РИА «Новости»
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Общественный транспорт в Москве будет работать дольше обычного в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Все станции метро и МЦК будут открыты до 02:00 (в обычные дни станции закрываются в 01:00 - прим.ред.), движение поездов МЦД продлят до 03:00.

Наземный городской транспорт в рождественскую ночь также будет возить жителей и гостей столицы дольше. 149 маршрутов будут работать до 03:30. Еще 18 ночных маршрутов продолжат следование по своему обычному расписанию.

«Делаем это для того, чтобы жители столицы и области могли приехать на службу в храмы и церкви, увидеться с близкими, а затем с комфортом вернуться домой», - сказал руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Ранее в Москве ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость каждой поездки по безлимитному абонементу «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличилась в среднем на два рубля.

Автобусы Поезда Метро МЦД Метро Москвы МЦК Максим Ликсутов Москва
04 января 2025, 15:45
Россиянам объяснили, почему свой автомобиль выгоднее каршеринга
РИА «Новости»
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Содержание личного автомобиля обойдется россиянам дешевле, чем поездки на каршеринге. Об этом РИА «Новости» рассказал главный аналитик рынка НТИ «Автонет» Денис Пилипишин.

По его словам, за год штатное обслуживание собственной машины требует около 200-220 тысяч рублей. Регулярное использование сервисов краткосрочной аренды авто выйдет дороже на 6,6-17%.

Основную часть расходов составят траты на бензин. За год сумма доходит до 150 тысяч рублей. Полис ОСАГО потребует около 10 тысяч рублей, еще 25 тысяч пойдут на техобслуживание. Остальная сумма потратится на мелкие расходы в течение 12 месяцев.

Средняя стоимость минуты езды на каршеринге - 12,4 рубля в минуту. Таким образом, с учетом среднего пробега и средней скорости годовые расходы составят 234,5 тысячи рублей.

При сравнении не учитывалась стоимость приобретения машины. Средние цены на личный транспорт в конце 2024 года составляли около 3,17 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на долгосрочную аренду автомобилей. Услуга стала популярнее на 25%.

Бензин Россия Машины Каршеринг
04 января 2025, 15:19
Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Шарм-эль-Шейхе из-за отказа двигателя
РИА «Новости»
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Причиной экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Шарм-эль-Шейха сразу после вылета стал отказ двигателя. Это следует из релиза пресс-службы перевозчика, который оказался в распоряжении 360.ru.

Там говорится, что у вылетевшего из египетского аэропорта в Екатеринбург самолета при наборе высоты сработала сигнализация о неисправности первого двигателя. Пилоты решили вернутся в аэропорт вылета, где благополучно приземлились.

«Экипаж „Уральских авиалиний“ успешно выполнил посадку самолета с отказавшим двигателем», - говорится в сообщении пресс-службы.

Для выполнения рейса авиакомпания подготовила резервный борт. Ожидающих возвращения домой пассажиров разместили в отелях.

По данным Министерства гражданской авиации Египта, на борту совершившего экстренную посадку самолета находились 236 пассажиров.

Уральские авиалинии Египет Самолеты Екатеринбург Авиакомпании
04 января 2025, 08:50
Появилось видео из экстренно севшего в Шарм-эш-Шейхе самолета
РИА «Новости»
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Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в Шарм-эш-Шейхе, старались сохранять спокойствие. Кадры, снятые на борту воздушного судна, оказались в распоряжении 360.ru.

«Во время посадки вы должны принять безопасную позу. При посадке может быть несколько ударов, оставайтесь в безопасной позе до новых команд», - инструктировали людей бортпроводники.

Пассажиры эмоционально переговаривались между собой, но оставались на местах, внимательно слушали инструктаж и отрабатывали позу для посадки.

На борту находились 236 человек. Через 10 минут после взлета на воздушном судне, следовавшем в Екатеринбург, прозвучала сигнализация об отказе двигателя. Экипаж принял решение вернуться. Самолет благополучно приземлился в Египте, никто не пострадал.

Пассажиров отправят в Екатеринбург резервным бортом. Сейчас они ожидают вылета.

Уральские авиалинии Видео Самолеты
03 января 2025, 17:22
Авиакомпания Flydubai отменила полеты из Сочи и Минвод
Global Look Press
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Авиакомпания Flydubai сняла полетную программу из Сочи и Минеральных Вод до конца новогодних праздников. Туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

«Пересаживаем на блоки из других городов. Минводы на Махачкалу меняем чаще всего, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты, вплоть до Москвы», - пояснили в туристической компании Space Travel.

Об отмене рейсов в принадлежащей ОАЭ авиакомпании Flydubai заговорили еще в конце декабря. Лоукостер отменил полеты до 3 января после крушения самолета Embraer 190 под Актау. Теперь ограничения решили продлить.

Также после авиакатастрофы полеты в Россию временно приостановила израильская авиакомпания El Al. В руководстве пассажирского перевозчика отметили, что решение пересмотрят при повторной оценке ситуации и появлении новых сведений.

Сочи Авиакомпании Крушение самолета в Актау

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