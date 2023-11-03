Московский транспорт украсят флагами ко Дню народного единства

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«Ко Дню народного единства мы по традиции украсим городской транспорт. Поздравляю всех москвичей с наступающим праздником», - рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

В дептрансе уточнили, что уже на трех маршрутах ходят электробусы с тематическими украшениями. Вдобавок в честь праздника водители будут работать в парадной форме.

Также в столичной подземке свыше 850 головных вагонов украсили наклеками с российским триколором. Флаги появились и на стойках «Живое общение» в метро, городских эвакуаторах и спецстоянках.

Кроме того, для москвичей проведут тематический эфир об истории праздника, который покажут на экранах в городском транспорте.

Ранее школьников и родителей пригласили отметить День народного единства в Москве.