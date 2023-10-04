Московский метрополитен начал тестировать оплату цифровыми рублями

Читайте нас в:

«Мы начали тестировать цифровой рубль в метро. Это первый проект в сфере финансовых технологий, реализуемый в городском транспорте России вместе с Центральным банком», - подчеркнул он.

Ликсутов добавил, что после завершения тестирования пассажиры метро смогут оплачивать проезд в общественном транспорте цифровыми рублями наряду с наличными и безналичными деньгами.

Ранее Банк России утвердил тарифы с цифровым рублем для граждан и юрлиц. Переводы и платежи для физических лиц будут бесплатными, а для компаний ЖКХ комиссия составит 0,2%.