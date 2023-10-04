Московский метрополитен начал тестировать оплату цифровыми рублями
В московском метро появится возможность оплачивать проезд цифровыми рублями. Специалисты приступили к тестированию этого нововведения. Они уже приобрели на цифровые рубли два вида карт «Тройки». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Мы начали тестировать цифровой рубль в метро. Это первый проект в сфере финансовых технологий, реализуемый в городском транспорте России вместе с Центральным банком», - подчеркнул он.
Ликсутов добавил, что после завершения тестирования пассажиры метро смогут оплачивать проезд в общественном транспорте цифровыми рублями наряду с наличными и безналичными деньгами.
Ранее Банк России утвердил тарифы с цифровым рублем для граждан и юрлиц. Переводы и платежи для физических лиц будут бесплатными, а для компаний ЖКХ комиссия составит 0,2%.