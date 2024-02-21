Московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными

Особенно сильными заторы будут в центре, вблизи крупных торговых центров, кафе и ресторанов. Трафик начнет расти уже 22 февраля с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня. В праздничную пятницу 23 февраля движение будет более свободным - пробки составят 4-5 баллов, наиболее интенсивными они будут около крупных ТЦ.

Сотрудники столичного дептранса порекомендовали москвичам пересесть на городской транспорт, чтобы сэкономить время.

Ранее москвичам пообещали мартовскую погоду на 23 февраля. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, днем уже будет от нуля до +4 градусов.