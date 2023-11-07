07 ноября 2023, 17:59

Московские причалы подготовили к зиме

Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали причалы Москвы к зиме. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Все 44 пассажирских причала у Москвы-реки абсолютно готовы к холодному периоду. Для этого провели комплексную чистку и промывку лестничных сходов, покрытий и ограждений.

«В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости - ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации», - отметил заммэра.

Кроме того, летом сотрудники выполняли гидротехнические работы, чтобы очистить от грязи 11 городских причалов. Благодаря этому удалось сделать комфортный подход и швартовку для судов.

В первую очередь водолазы проверили дно. Сотрудники подняли донный грунт на некоторых участках. Работы вели с баржи, которая оборудована краном для извлечения крупного бытового мусора.

Из-за загрязнения дна водоема отходами и металлоломом эти работы были особенно важны. Если не провести их вовремя, есть риск повреждения теплоходов. Также это влияет на безопасность перевозок людей.

Ранее пригородные поезда в Москве подготовили к зимнему периоду.

Москва 2023
07 ноября 2023, 16:35
Число зон с ограничениями скорости для электросамокатов увеличат в Москве
РИА «Новости»
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В следующем году в Москве увеличат число зон с ограничениями скорости для электросамокатов. Их общее количество достигнет 350, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на дептранс.

По информации СМИ, это связано с резко выросшем количеством ДТП с участием электросамокатов. За девять месяцев в столице зарегистрировали 665 таких транспортных происшествий. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Кроме этого, законопроект об ответственности водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД внесли на рассмотрение правительства. В документе предложили ввести штрафы за пьяную езду на электросамокате или велосипеде в размере 30 тысяч рублей.

Москва 2023 Электросамокаты
07 ноября 2023, 13:23
«Электромотор гораздо дешевле». Почему Европа примет бюджетные Tesla
Unsplash
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В Германии запустят производство более дешевых, чем в США, электромобилей Tesla. Европейцы смогут покупать их за 25 тысяч евро (около 2,5 миллиона рублей). Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин объяснил «360», что машину удешевят за счет замены комплектации и оснащения.

Он сказал, что принцип работы электромобилей один и тот же. Им требуется батарейка, инвертор, который преобразует напряжение, и электромотор. Все остальное - вариативно. Производитель сможет установить два компьютера или три, обшить салон кожей или другим материалом, установить лампочки и другие дополнения.

Специалист заявил, что в Китае недорогие электромобили пользовались спросом. Там, как и в Европе, тепло. По мнению Субботина, спрос на произведенные в Германии машины появится.

Электромобили в России «Нам пользоваться электромобилями не дают условия. Россия - страна рискованного земледелия, зима длится полгода. На холоде батарейки теряют емкость довольно сильно. Заявленный пробег в 200-250 километров на 20-градусном морозе снизится до 20 километров», - заметил автоэксперт.

Второй причиной небольших объемов продаж в России он назвал то, что аккумулятор электромобиля заряжается слишком долго. Даже самые быстрые зарядки не смогут конкурировать со временем заправки топливного бака.

Третья причина - в высокой стоимости электричества. При ценнике в 25 рублей за киловатт заправка обойдется дороже, чем бензин.

Возможности для экономии «Илон Маск выпускает разные автомобили - и дорогие, и дешевые. И диапазон цен у него довольно большой, на самом деле. Гораздо больше, чем у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания», - сказал он.

Если у традиционных машин существует определенный набор составных частей - например, кузов, трансмиссия, двигатель, оснащение, несколько вариантов коробки передач и двигателя, то в электромобилях больше вариантов.

«Можешь один электромотор поставить, а можешь другой. Электромотор гораздо дешевле, чем двигатель внутреннего сгорания. Можешь мощнее поставить, можешь слабее. Полный привод или неполный, вперед или назад, а трансмиссия вообще не нужна. Большой выбор электронных помощников», - объяснил Субботин.

Китай и Европа По этой причине, добавил автоэксперт, существуют как очень дорогие, так и более бюджетные модели Tesla. В данном случае Илон Маск решил наладить производство последних в Европе.

Германия Электричество Бизнес Машины Илон Маск Экология
07 ноября 2023, 13:08
Отделочные работы начали в вестибюле станции «Лианозово» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В южном вестибюле станции Лианозово МЦД-1 начали отделочные работы и монтаж эскалаторов. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

Строительство южного вестибюля станции Лианозово МЦД-1 улучшит инфраструктуру района. Он позволит пассажирам легко и удобно переходить с железнодорожной платформы на станцию метро, а также обеспечит удобный доступ к автобусным остановкам. Отделочные работы, монтаж лестничных сходов и эскалаторов на станции уже начались.

«Скоро здесь появится южный вестибюль с лифтами, эскалаторами и удобным выходом к остановкам автобусов. Жители прилегающих районов смогут безопасно пересекать железную дорогу по подземному транзитному переходу», - отметил Ликсутов.

Обновленный вокзал, открывшийся в этом году, уже улучшил транспортную доступность района. Северный вестибюль станции Лианозово связал железнодорожную платформу с метро и стал удобной пересадкой для пассажиров МЦД-1 на пути в Москву.

Благоустройство Строительство Метро МЦД Москва 2023
06 ноября 2023, 23:25
«Аэрофлот» опроверг выкатывание самолета со взлетно-посадочной полосы в Ханты-Мансийске
РИА «Новости»
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«Аэрофлот» опроверг выкатывание самолета со взлетно-посадочной полосы в Ханты-Мансийске, сообщило издание Life. Информация об авиационном происшествии ранее появилась в Telegram-канале Aviaincident.

По информации канала, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту Москва - Ханты-Мансийск, выкатился со взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения. Это произошло при развороте на 180 градусов из-за обледенения рулевой дорожки. При помощи тягача лайнер отбуксировали на стоянку, высадка пассажиров прошла штатно. Сотрудники транспортной прокуратуры в ходе осмотра не обнаружили повреждений борта.

В пресс-службе «Аэрофлота» опровергли выкат самолета с полосы, хотя не стали отрицать скольжение.

«После посадки на этапе разворота воздушного судна из-за низкого коэффициента сцепления произошло кратковременное скольжение. Самолет остался на ВПП. В соответствии с правилами выполнения полетов командир судна запросил буксировочный тягач для исключения рисков повторения скольжения», - сообщили в пресс-службе компании.

Ранее «Росавиация» сообщила об итогах расследования экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском в сентябре. По информации ведомства, экипаж неправильно определил фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Кроме того, ошибкой назвали неправильный расчет топлива , из-за которого лайнер не смог дотянуть до аэропорта Новосибирска.

Авиация Аэрофлот Самолеты

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