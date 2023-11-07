Московские причалы подготовили к зиме

Все 44 пассажирских причала у Москвы-реки абсолютно готовы к холодному периоду. Для этого провели комплексную чистку и промывку лестничных сходов, покрытий и ограждений.

«В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости - ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации», - отметил заммэра.

Кроме того, летом сотрудники выполняли гидротехнические работы, чтобы очистить от грязи 11 городских причалов. Благодаря этому удалось сделать комфортный подход и швартовку для судов.

В первую очередь водолазы проверили дно. Сотрудники подняли донный грунт на некоторых участках. Работы вели с баржи, которая оборудована краном для извлечения крупного бытового мусора.

Из-за загрязнения дна водоема отходами и металлоломом эти работы были особенно важны. Если не провести их вовремя, есть риск повреждения теплоходов. Также это влияет на безопасность перевозок людей.

Ранее пригородные поезда в Москве подготовили к зимнему периоду.