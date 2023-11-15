Мосгосстройнадзор провел 167 проверок на строящихся объектах метро Москвы
За первые 10 месяцев 2023 года Мосгосстройнадзор провел 167 проверок на строящихся объектах московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Основное внимание уделяли контролю буровзрывных работ при прокладке тоннелей глубокого заложения. Также инспекторы проверяли состояние наземных зданий и сооружений вблизи строительной площадки.
Комитет будет координировать продление Сокольнической линии до станции «Потапово» и строительство Троицкой линии от ЗИЛ до «Коммунарки». Он проконтролирует возведение дополнительных вестибюлей и переходов на станциях «Авиамоторная», «Электрозаводская», «Текстильщики» и «Каховская» БКЛ, а также электродепо «Аминьевская».
За указанные 10 месяцев инспекторы управления по контролю и надзору за объектами московского метрополитена выявили 2171 нарушение. Подрядчики получили штрафы на сумму более 47,8 миллиона рублей.
Тем временем в столице практически завершили тестирование новой опции карты «Тройка». Благодаря нововведению пассажиры смогут активировать карты через турникеты московского метро.