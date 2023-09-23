Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение

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« Морской пассажирский транспорт возобновляет движение», - говорится в сообщении.

О его остановке сообщалось около 09:00.

Сегодня утром ВСУ в очередной раз попытались атаковать Севастополь ракетами. Сработала российская система противовоздушной обороны. Обломок ракеты обнаружили неподалеку от причала в районе Сухарной балки.

В городе уже несколько раз за утро звучало объявление о ракетной опасности - жителей просили не покидать дома, укрыться в комнате с несущей стеной подальше от окна. В последние полтора часа новых объявлений не поступало.

Днем пятницы, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколки повредили историческое здание штаба, начался пожар, на локализацию которого ушло несколько часов. Один из военнослужащих пропал без вести.