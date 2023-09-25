Морской и наземный транспорт прекратил движение в Севастополе

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«На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение» - предупредили местных жителей в ведомстве.

Менее часа назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу. Свой пост он сопроводил видеозаписью, в которой местным жителям объяснили, как вести себя при включении сирен.

Также временно перекрыли движение по Крымскому мосту. На момент написание новости движение автотранспорта через переправу еще не возобновили, следует из данных оперативной обстановки на мосту.

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