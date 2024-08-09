Минздрав опроверг расширение противопоказаний к управлению авто в России

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«Никаких изменений в данной части не предлагается», - подчеркнул он.

Салагай обратил внимание, что обсуждаемыми стали расстройство личности и вождение в зрелом возрасте. Эксперт объяснил, что противопоказания действуют лишь в том случае, если такие расстройства хронические и затяжные.

«С тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями», - сказал Салагай.

Ранее стало известно, что Минздрав России разработал проект закона об ограничениях для водителей. В перечень расстройств личности и поведения, запрещающих управлять авто, вошли фетишизм, вуайеризм, педофилия, а также другие болезни.

Ранее в Госдуму внесли проект, по которому водителям, достигшим 80-летнего возраста, нужно пройти повторное медосвидетельствование. Это позволит выяснить, достаточно ли человек здоров, чтобы управлять машиной.