20 января 2025, 02:59

Минтранс утвердил скидки на детские авиабилеты

РИА «Новости»
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Вступил в силу приказ Минтранса о бесплатном полете для детей до двух лет и со скидкой 50% до 12-летнего возраста. Об этом сообщило РИА «Новости».

Скидка 100% предназначена для детей до двух лет с одним сопровождающим без предоставления места и только на внутренних рейсах. С отдельным местом достанется билет за полцены.

На скидку 50% смогут претендовать также пассажиры в возрасте от двух до 12 лет при наличии гражданства России.

На международные перелеты предусмотрена скидка 90%. Ей смогут воспользоваться дети до двух лет. Исключением станут лишь билеты в бизнес-классе и на субсидированные перевозки. Минтранс также запретил авиакомпаниям сажать детей и родителей не на соседние места.

Сэкономить на путешествиях можно в межсезонье. Основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр сообщил, что в этот период проезд и проживание подешевеет до 40%.

Авиация Минтранс РФ Деньги
19 января 2025, 20:49
SSJ начал подготовку к аварийной посадке в Шереметьеве
РИА «Новости»
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Самолет Sukhoi Superjet рейсом Москва — Саранск запросил аварийную посадку в Шереметьеве из-за технической неисправности. На его борту 66 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщил источник 360.ru.

Аварийная посадка потребовалась из-за неисправности индикации шасси. Предположительное время прилета в Шереметьево - 20:49. Экстренные службы подготовились к встрече самолета.

Международный аэропорт Саранск на онлайн-табло предупредил о задержке рейса FV 6827 из Шереметьева. Рейс осуществлялся авиакомпанией «Россия».

Авиация Самолеты Аэропорт Шереметьево
19 января 2025, 03:52
В России вступят новые правила регистрации авто. Что изменится
РИА «Новости»
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Регистрация машин в ГИБДД ускорится благодаря новым правилам, которые вступят в силу 1 марта. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов сообщил об этом агентству «Прайм».

Для регистрации транспортного средства больше не понадобится полис ОСАГО. Миронов заявил, что это ускорит процесс постановки на учет и упростит работу Госавтоинспекции.

«Собственник приезжает в ГИБДД на машине, которую намерен поставить на учет, а любое передвижение требует наличия страхового полиса. Так что, для эксплуатации автомобиля полис по-прежнему будет необходим», - предупредил он.

Россияне смогут обезопасить себя от уплаты штрафов за новых собственников своих старых машин. При заключении договора через «Госуслуги», перехода прав собственности по решению суда или оформления сделки у нотариуса можно прекратить регистрацию авто сразу после продажи.

В то же время в России прозвучало предложение повысить штрафы за отсутствие ОСАГО. Специалист по страхованию Екатерина Демешева объяснила, что до сих пор владельцам мощных машин дешевле выплатить штраф, чем оформить полис.

ГИБДД Машины ОСАГО
17 января 2025, 16:23
Подозрительные вмятины нашли на самолете перевозчика «Россия» после полета
РИА «Новости»
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Воздушное судно компании «Россия» получило повреждения неизвестного происхождения после перелета из Сочи в Красноярск 14 января. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

При послеполетном осмотре самолета на передней кромке правого горизонтального стабилизатора в хвостовой части лайнера нашли две вмятины. Их размеры превышают эксплуатационный допуск.

Характер возникновения повреждений предстоит установить специалистам. Известно, что на воздушном судне не было следов столкновения с птицами или нештатного воздействия оборудования для наземного обслуживания. Лайнер временно отстранили от полетов и отправили в ремонт.

Ранее самолет компании Utair совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Внуково. Рейс следовал из Санкт-Петербурга в Самарканд. На борту сработала индикация стабилизатора, и командир принял решение о посадке. Пассажиры и экипаж не пострадали.

Самолеты Россия Авиакомпании
17 января 2025, 13:34
Заржавеют быстрее всех. Назван топ самых уязвимых для коррозии машин в России
РИА «Новости»
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Владельцам китайских автомобилей в России необходимо проводить антикоррозийную обработку сразу после покупки и обновлять покрытие каждые два-три года. Это позволит увеличить срок службы кузова на 10-12 лет, рассказали 360.ru представители федеральной сети автомобильных антикор-центров Lamark.

Самыми уязвимыми признали машины марок JAC, LiXiang, Lifan, Jetour и Dongfeng. Самыми устойчивыми - Tank, Great Wall, Haval, Geely, FAW, GAC, OMODA, Changan, Exeed и Chery. Антикоррозийная обработка позволит увеличить срок службы их кузовов в России до 12-17 лет.

Исследование долговечности автомобильных кузовов в России провели на основе данных нескольких тысяч водителей из 26 регионов страны. По данным специалистов, средняя продолжительность службы кузова китайских машин без антикоррозийной обработки составляет от двух до пяти лет, после чего начинаются процессы коррозии. Этому способствуют суровые российские зимы, высокая влажность и использование агрессивных дорожных реагентов.

«Продолжительность „жизни железа“ в России для китайских автомобилей является очень маленьким показателем, учитывая, что средний срок владения автомобилем в стране составляет пять-семь лет. Это вынуждает владельцев либо тратить дополнительные средства на регулярную антикоррозийную обработку, либо менять автомобиль значительно раньше, чем это требуется для европейских брендов», - пояснили в Lamark.

Китайские машины выигрывают в стоимости и доступности на российском рынке, но европейские марки продемонстрировали лучшую «выживаемость».

Для них срок службы без специального покрытия составил порядка 12 лет. Устойчивость продемонстрировали машины Skoda, Opel, Peugeot, Volkswagen, Audi, BMW и Mercedes-Benz. С антикоррозийной обработкой срок службы может достичь 22 лет.

«Китайские автомобили являются экономически привлекательными, однако их владельцам стоит учитывать дополнительные расходы на антикоррозийную обработку. Для тех, кто ценит долговечность и устойчивость к коррозии, европейские марки остаются предпочтительным выбором», - заключили в Lamark.

Исследования Россия Машины Водители

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