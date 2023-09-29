Минтранс сообщил, что проблемы с лизингом самолетов не повлияют на расписание зарубежных рейсов

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По информации ведомства, для международных рейсов перевозчики могут использовать самолеты, которые находится с собственности других лизинговых фирм или самих авиакомпаний. Под удар могут попасть всего 5% воздушных судов российского авиапарка, сообщили в Минтрансе.

В ближайшее время Минтранс заключит новые лизинговые контракты, чтобы сократить возможные правовые риски.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам отказаться от полетов за границу на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Такие воздушные суда могут попасть под арест в других странах. Исключения составляют рейсы в Белоруссию и Турцию.