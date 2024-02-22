22 февраля 2024, 20:38

Минтранс объяснил новые правила для перевозчиков

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Транспортные перевозчики России не будут обязаны собирать дополнительную информацию о пассажирах, кроме той, что указана в билетах. Об этом РБК рассказал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.

«Перечень информации <…> меньше, чем требуемый многими другими странами. При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета», - сообщил Баканов.

Новый приказ позволяет перевозчикам передавать информацию в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров. АЦБПДП гарантирует безопасность хранимой информации, отметил Баканов.

Юрист по туризму Альянса туристических агентств Эдуард Шалоносов объяснил, почему Минтранс не станет обязывать перевозчиков передавать IP-адреса пассажиров. По его словам, это могло бы нарушить права россиян и спровоцировать учащение случаев мошенничества.

Законы Минтранс РФ Правила Россия
22 февраля 2024, 17:26
Транспортный хаб «Говорово» на западе Москвы построили на 90%
РИА «Новости»
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Новый транспортный хаб «Говорово» в районе Солнцево на западе Москвы построили на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Проект включает в себя строительство и модернизацию дорог общей длиной 1,65 километра, в частности, обновление Татьяниного Парка и улицы 50 лет Октября.

В рамках проекта построят две зарядные станции для электробусов, площадку для их ожидания и разворота, а также плоскостные парковки для личного транспорта.

Кроме того, предусмотрена модернизация электросетевого оборудования и системы дождевой канализации, а также установка пяти новых светофоров.

В настоящий момент начались работы по оформлению фасада здания конечной станции и прокладке коммуникационных сетей.

Также московский городской вокзал Митьково МЦД-3 откроют в столице 2024 году. Он граничит с районами Сокольники и Красносельский.

Строительство Дороги Андрей Бочкарев Москва
22 февраля 2024, 16:55
Сто островков безопасности появится в Москве
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В 2024 году на улицах Москвы появятся дополнительные 100 островков безопасности. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Обустройство более 100 островков безопасности в этом году - часть стратегии по снижению аварийности в городе», - отметил он.

Так, новые зоны обозначат на Монтажной, Краснолиманской, Беловежской улицах. Они появятся в районах с высокой проходимостью людей, рядом с образовательными учреждениями, парками, торговыми комплексами и другими местами массового пребывания граждан.

Как правило, такие островки размещаются на разделительной полосе вблизи пешеходных переходов и выделяются специальной дорожной разметкой в форме треугольника. В некоторых случаях их также обозначают бордюром.

За нарушения для водителей предусмотрели штраф в размере 500 рублей, а за парковку на островке - до 1000 рублей.

Ранее московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными. Трафик начнет расти уже 22 февраля с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня.

ПДД Дороги Москва
22 февраля 2024, 13:51
Еще 31 участок улиц в Москве вошел в зону платной парковки
Global Look Press
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В зону платных парковок Москвы вошел еще 31 участок улиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Среди районов, попавших в обновленную зону платной парковки, - Головинский, Сокол, Хорошевский, Беговой и Марьина Роща.

Жители районов смогут парковаться бесплатно при оформлении специального разрешения. Процедура займет шесть рабочих дней. Стоимость парковки в этих зонах будет варьироваться от 60 до 80 рублей за час.

Ранее расширение зоны платных парковок охватила 50 участков улиц. Изменения затронули территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами.

Машины Москва
21 февраля 2024, 15:37
Число грузовых беспилотников на М-11 «Нева» увеличат до 43
РИА «Новости»
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Число грузовых беспилотников, курсирующих по трассе М-11 «Нева» между Санкт-Петербургом и Москвой, увеличат с девяти до 43. Об этом сообщил заместитель главы Минтранса Дмитрий Баканов, чьи слова привело РИА «Новости».

Замминистра выступил на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ.

«Сейчас на трассе перемещается девять транспортных средств… До конца года будет 43 таких беспилотника», - подчеркнул Баканов.

Он отметил, что шесть грузовых беспилотников принадлежат КамАЗу, еще три - «Сберавтотеху». В общей сложности они прошли 1,8 миллиона километров. Баканов напомнил, что с 19 января до конца 2024 года на трассе М-11 действует бесплатный проезд для беспилотных грузовиков.

Министр транспорта Виталий Савельев ранее рассказал, что высокоскоростные поезда по магистрали между Москвой и Северной столицей будут ходить каждые 10-15 минут. Время в пути составит два часа 15 минут.

Санкт-Петербург Беспилотники Грузовики Выставка-форум «Россия» Москва

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