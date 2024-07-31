Министр транспорта заявил о «деградации» федеральных трасс

Федеральная дорожная сеть с 2020 года деградирует, что подтверждают губернаторы и Госавтоинспекция. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт, его слова привел журнал « За рулем ».

«К сожалению, по разным причинам мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе», - заявил он.

По его словам, в плохом состоянии находится и региональная, и муниципальная сеть автомобильных дорог, уточнил ТАСС. Выступая в Госдуме, министр также представил два новых проекта, которые стартуют в 2025 году. По первому из них («Эффективная транспортная система») планируется улучшить инфраструктуру портов, аэропортов, внутренних водных путей и железных дорог, а также построить ВСМ Москва - Санкт-Петербург и развить Северный морской путь.

Второй («Инфраструктура для жизни») предусматривает развитие федеральной дорожной сети, улучшение региональных и местных дорог, модернизацию общественного транспорта и дорожного хозяйства в целом.

По планам Минтранса, число отремонтированных дорог к 2030 году должно вырасти с 73,8% до 85%. Поэтому ремонт будет стоять в приоритете перед новыми большими стройками, но поручение президента создать 50 новых обходов городов выполнят.

Ранее Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики.