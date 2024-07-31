31 июля 2024, 15:51

Министр транспорта заявил о «деградации» федеральных трасс

РИА «Новости»
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Федеральная дорожная сеть с 2020 года деградирует, что подтверждают губернаторы и Госавтоинспекция. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт, его слова привел журнал «За рулем».

Федеральная дорожная сеть с 2020 года деградирует, что подтверждают губернаторы и Госавтоинспекция. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт, его слова привел журнал « За рулем ».

«К сожалению, по разным причинам мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе», - заявил он.

По его словам, в плохом состоянии находится и региональная, и муниципальная сеть автомобильных дорог, уточнил ТАСС. Выступая в Госдуме, министр также представил два новых проекта, которые стартуют в 2025 году. По первому из них («Эффективная транспортная система») планируется улучшить инфраструктуру портов, аэропортов, внутренних водных путей и железных дорог, а также построить ВСМ Москва - Санкт-Петербург и развить Северный морской путь.

Второй («Инфраструктура для жизни») предусматривает развитие федеральной дорожной сети, улучшение региональных и местных дорог, модернизацию общественного транспорта и дорожного хозяйства в целом.

По планам Минтранса, число отремонтированных дорог к 2030 году должно вырасти с 73,8% до 85%. Поэтому ремонт будет стоять в приоритете перед новыми большими стройками, но поручение президента создать 50 новых обходов городов выполнят.

Ранее Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики.

Минтранс РФ Дороги
29 июля 2024, 08:59
Из-за густого тумана в Новосибирске на запасные аэродромы ушли 12 самолетов
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Из-за густого тумана в Новосибирске командиры 12 воздушных судов маршрутом до Толмачево увели свои самолеты на запасные аэродромы. К утру аэропорт возобновил работу в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что густой туман ночью 29 июля сказался на работе новосибирского аэропорта. По его информации, с двух до четырех часов утра по московскому времени 12 самолетов по решению командиров воздушных судов ушли на запасные аэродромы в Кемерово, Омск, Новокузнецк и Томск.

«Сейчас самолеты садятся в Толмачево по расписанию», - подчеркнул Кореняко.

Представитель Росавиации напомнил, что в случае задержки рейсов авиакомпании должны предоставить пассажирам напитки, питание и гостиничные номера. Ведомство, по его словам, продолжит вести проактивный мониторинг ситуации.

Надзором за исполнением законодательства занялась Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что плохая погода повлияла на работу авиакомпаний «Россия», «Сибирь», «Аэрофлот», «Ютэйр», «Победа» и «Якутия». По данным онлайн-табло воздушной гавани, только на прилет отложили почти 40 рейсов.

Авиация Погода
29 июля 2024, 07:18
Аэропорт Толмачево из-за густого тумана перестал принимать рейсы
РИА «Новости»
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На Новосибирск опустился густой туман, и аэропорт Толмачево перестал принимать рейсы. К утру 29 июля задержали почти 40 прилетов и один вылет. Такая информация появилась на онлайн-табло воздушной гавани.

Утром на фоне небывалой жары Новосибирск окутал густой туман. Из-за плохой видимости Толмачево перестал принимать рейсы. По данным онлайн-табло на семь часов утра по московскому времени, задержали 39 прилетов из Москвы, Красноярска, Сочи, Новокузнецка, Оренбурга, Сургута, Самары, Томска, Читы, Екатеринбурга, Нижневартовска, Омска, Улан-Удэ, Иркутска, Кызыла, Норильска и других городов. Кроме того, аэропорт не смог принять международный рейс из Антальи. Четыре рейса отменили.

Задержали вылет в Эльгу. Отменили полеты в Абакан, Иркутск, Кемерово и Омск.

По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на запасные аэродромы направили более 10 рейсов из Новокузнецка, Томска, Кемерово и Омска. Неблагоприятные метеоусловия отразились на работе авиакомпаний «Сибирь», «Россия», «Победа», «Аэрофлот», «Ютэйр», «Якутия».

Изменение климата сказалось на турбулентности в небе над Северным полушарием , выяснили ученые Университета Тулузы. Они доказали, что повышение температуры усиливало струйные течения воздуха.

Авиация Погода
29 июля 2024, 06:21
После приостановки движения у Крымского моста выстроилась очередь
РИА «Новости»
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Ночью 29 июля движение по Крымскому мосту временно закрывали, затем проезд возобновили. Со стороны Тамани выстроилась очередь из более чем 300 машин, сообщил информационный центр переезда.

Крымский мост закрыли для проезда в 00:19. Автовладельцев просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Всего через девять минут движение возобновили.

В первые минуты обошлось без пробок, но к шести часам утра в очередь со стороны Тамани выстроились 325 машин. Время ожидания составляло около часа. Перед пунктом досмотра со стороны Керчи пробок не наблюдали.

В акватории Черного моря 25 июля уничтожили два безэкипажных катера , направлявшихся в сторону Крыма. В тот же день над полуостровом сбили четыре беспилотных летательных аппарата.

Крымский мост Крым Дороги Машины
26 июля 2024, 16:52
«АвтоВАЗ» на время остановит производство автомобилей
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Сотрудники компании «АвтоВАЗ» уйдут в отпуск с 29 июля по 18 августа. На это время производство машин Lada приостановят, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В течение трех недель отпуска компания модернизирует и отремонтирует оборудование и оптимизирует конвейер для сборки внедорожников.

Также «АвтоВАЗ» организует бесперебойную работу предприятия. Линию сборки машин запустят 19 августа.

Ранее официальный представитель компании Сергей Ильинский рассказал, что автопроизводитель начнет выпускать Lada Aura уже в сентябре этого года. «АвтоВАЗ» планирует до конца года собрать три тысячи автомобилей. В случае изменений в законодательстве о госзакупках производство нарастят вдвое, указал Ильинский.

Россия Машины Lada АвтоВАЗ

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