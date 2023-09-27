Метровагон 1954 года появился в Музее транспорта Москвы

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Коллекцию Музея транспорта Москвы пополнил новый экспонат - метровагон типа Г 1954 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На подземном уровне гаража Константина Мельникова в конце 2024 года откроется интерактивная выставка, где будут представлены вагоны, работавшие в Московском метрополитене в разные десятилетия. Гости смогут попасть в это пространство через уличный амфитеатр и входную группу, находящуюся на глубине 7,5 метра.

Первый экспонат будущей выставки, единственный сохранившийся метровагон 1927 года в восьмидверной модификации, уже прибыл 1 сентября. К середине ноября коллекцию пополнят еще пять образцов, включая вагоны Еж-3, серии 81–717, «Яуза» (81–720) и другие.

Ранее стало известно о том, что предприятие «Метровагонмаш» в Мытищах попало в список достижений России, набрав более 3800 голосов. Победители голосования представят Подмосковье на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.