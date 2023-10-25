Метель сорвала 8 рейсов в аэропорту Челябинска

Из-за плохой погоды, сильного ветра и снегопада воздушную гавань временно закрыли. Пассажиры более десятка рейсов остались в зале ожидания. Около восьми часов утра в Telegram-канале аэропорта объявили о возобновлении работы.

«Аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме. Просим уточнять время вылета/прилета на онлайн-табло на официальном сайте», - сообщила пресс-служба.

По данным онлайн-табло, на тот момент оставались задержанными два рейса на вылет и шесть на посадку. Челябинцы не могли отправиться в Минеральные Воды и Стамбул, аэропорт не принимал самолеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод и Уфы.

Сильный снегопад обрушился на Челябинск в ночь на 25 октября.

Городская администрация перевела дорожные службы на усиленный режим работы. На уборку снега отправили 97 единиц техники и 160 рабочих. Гидрометцентр предупредил, что непогода продлится еще сутки. В аэропорту задержали более 10 рейсов, сообщил Telegram-канал Shot. Видео засыпанной снегом взлетно-посадочной полосы показали в соцсетях. Некоторые самолеты перенаправили в Уфу и Екатеринбург. Пассажирам после двух часов ожидания раздали горячую еду и воду.