Меры безопасности усилили на всех объектах транспортной инфраструктуры Дагестана

В России предложили ужесточить наказание за безосновательное использование знака «Инвалид» в автомобилях. Фракция ЛДПР отправила законопроект о штрафах и лишении прав на заключение правительства, сообщило РИА «Новости».

«У некоторых недобросовестных граждан возникает соблазн заведомо незаконно использовать знак „инвалид“ в своих целях - например, для бесплатной парковки», - объяснил один из авторов проекта Ярослав Нилов.

Депутаты подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За установку знака «Инвалид» без разрешения уже предусмотрели штрафы на сумму пять тысяч рублей для физлиц, 20 тысяч для должностных и 500 тысяч для юридических.

Либерал-демократы предложили ввести более жесткое наказание за повторное нарушение правил, например, штраф в 10 тысяч рублей с лишением прав от одного до трех месяцев и конфискацией предмета нарушения для водителей - физлиц. Должностных лиц предложили штрафовать на 40 тысяч рублей с конфискацией машины, юридических - на миллион рублей с лишением авто.

Отрегулировать использование подержанных автозапчастей предложил в мае Минпромторг. Для этого разработали поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств».