24 июня 2024, 12:19

Меры безопасности усилили на всех объектах транспортной инфраструктуры Дагестана

РИА «Новости»
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На всех объектах транспортной инфраструктуры Дагестана усилили меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Авиационный, железнодорожный и наземный транспорт работают штатно, добавили в министерстве.

«Все рейсы в аэропорту осуществляются в обычном режиме, движение поездов осуществляется в соответствии с графиком», - подчеркнули в пресс-службе.

Накануне вечером неизвестные открыли огонь у православной церкви в Дербенте. Подобное происшествие случилось в Махачкале. Там обстреляли пост ДПС. После вооруженного нападения в Дагестане ввели план «Перехват».

Утром 24 июня в Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию, сообщили «Известия». В Дагестане продолжается розыск пособников нападавших.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 06:53
Водителей оставят без прав за незаконное использование знака «Инвалид»
РИА «Новости»
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В России предложили ужесточить наказание за безосновательное использование знака «Инвалид» в автомобилях. Фракция ЛДПР отправила законопроект о штрафах и лишении прав на заключение правительства, сообщило РИА «Новости».

«У некоторых недобросовестных граждан возникает соблазн заведомо незаконно использовать знак „инвалид“ в своих целях - например, для бесплатной парковки», - объяснил один из авторов проекта Ярослав Нилов.

Депутаты подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За установку знака «Инвалид» без разрешения уже предусмотрели штрафы на сумму пять тысяч рублей для физлиц, 20 тысяч для должностных и 500 тысяч для юридических.

Либерал-демократы предложили ввести более жесткое наказание за повторное нарушение правил, например, штраф в 10 тысяч рублей с лишением прав от одного до трех месяцев и конфискацией предмета нарушения для водителей - физлиц. Должностных лиц предложили штрафовать на 40 тысяч рублей с конфискацией машины, юридических - на миллион рублей с лишением авто.

Отрегулировать использование подержанных автозапчастей предложил в мае Минпромторг. Для этого разработали поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств».

Штрафы Законы Госдума РФ Машины Инвалиды ЛДПР
22 июня 2024, 01:03
Водителей предупредили о массовых рейдах ГИБДД
РИА «Новости»
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут 22 и 23 июня массовые и сплошные проверки по на дорогах России с целью выявления нетрезвых водителей. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Проверки пройдут в Ивановской, Пензенской, Рязанской и Магаданской областях, Республике Калмыкия, Еврейской автономной области, Республике Алтай и в других регионах страны.

В ГИБДД напомнили, что недопустимо управлять автомобилями при алкогольном опьянении. Сотрудники ДПС проведут проверки на дорогах, прилегающих к местам массового загородного отдыха граждан.

В ведомстве также призвали своевременно сообщать в полицию о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции Мытищ ранее провели профилактический рейд «Нетрезвый водитель» на Олимпийском проспекте. Они выявили восемь нетрезвых владельцев авто.

ГИБДД Дороги Россия Водители Полиция
20 июня 2024, 11:02
Путин предложил Вьетнаму развивать морской коридор Владивосток — Хошимин
РИА «Новости»
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Одним из перспективных направлений сотрудничества с Вьетнамом могло бы стать развитие морского транспортного пути Владивосток — Хошимин. Президент России Владимир Путин заявил об этом во время визита в Ханой, сообщил ТАСС.

«Перспективным видится взаимодействие по масштабному инфраструктурному проекту - морскому транспортному коридору Владивосток - Хошимин. В 2022 году открыта регулярная грузовая линия, по которой на еженедельной основе курсирует контейнеровоз», - сказал он.

В 2022 году транспортная группа Fesco запустила регулярную морскую линию Владивосток - Хайфон - Хошимин - Нинбо - Владивосток. Транзитное время в пути составляло от девяти до 12 дней.

Переговоры лидеров двух стран прошли в Ханое. Президенты подписали соглашения о сотрудничестве в сферах высшего образования, науки и экономики, меморандум о работе в налоговой сфере и утвердили план совместной работы таможен. Путин назвал укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом приоритетом России, а То Лам заявил о давней дружбе двух стран.

Одним из перспективных направлений сотрудничества с Вьетнамом могло бы стать развитие морского транспортного пути Владивосток - Хошимин. Президент России Владимир Путин заявил об этом во время визита в Ханой, сообщил ТАСС.

Туризм Торговля Россия Переговоры Владивосток Владимир Путин Вьетнам
18 июня 2024, 19:12
Россиянам рассказали, в какие поезда нельзя заходить провожающим
РИА «Новости»
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Запрещающие провожающим заходить в салоны «Сапсанов» и курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом скоростных составов действуют в полном соответствии с инструкциями и приказами Минтранса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РЖД, которая столкнулась с большим количеством жалоб.

Представители перевозчика заявили, что запрет для провожающих заходить в «Сапсаны» и курсирующие между двумя столицами по Октябрьской железной дороги скоростные поезда появился в конце февраля. Такой приказ выпустило министерство транспорта.

Документ предусматривает полный запрет на вход в «Сапсаны» на начальных и промежуточных станциях следования, так как граница транспортной безопасности установлена по периметру всего вагона, людям без билета пересекать ее нельзя.

«В других поездах дальнего следования провожающие допускаются проводником в вагон только в сопровождении пассажиров, которые устно подтвердят, что эти люди находятся с ними. Те же правила действуют и для встречающих», - добавили в пресс-службе.

В компании напомнили, что если стоянка поезда составляет менее пяти минут, то провожающим лучше не заходить в вагон. Помочь с багажом пассажирам могут проводники.

В конце мая РЖД объявило о планах изменить правила провоза домашних животных в электричках и ввести запрет на высадку питомцев без хозяев. Заместитель директора компании Иван Колесников заявил, что новая норма вступит в силу до конца года.

РЖД Правила Запреты Поезда

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