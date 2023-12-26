Mercedes и BMW уйдут в историю. Орешкин предрек им «китайскую» судьбу Volvo

Экономика Глобального Севера, по его словам, базировалась на доступных энергоресурсах России, дешевом производстве Китая и сбыте продукции в эти страны. Ситуация изменилась, Евросоюз, США и Япония утратили свою значимость. Максим Орешкин привел в качестве примера автомобильную отрасль - китайские машины завоевали не только российский рынок , но и мировой. КНР стала экспортером номер один.

«Я не удивлюсь, если через 10 лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай», - сказал он.

Помощник президента объяснил, что эти машины фактически перестанут быть европейскими. По его словам, их производители потеряли рынки сбыта и преимущество в технологиях.

С января по октябрь 2023 года китайский автопром выпустил 20,7 миллиона легковушек, вдвое обогнав Великобританию и Евросоюз. Спрос на машины из Китая возрос в России.