26 декабря 2023, 10:08

Mercedes и BMW уйдут в историю. Орешкин предрек им «китайскую» судьбу Volvo

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Европа потеряла свое экономическое влияние и технологии, а Китай стал ведущим экспортером автомобилей в мире. В будущем такие бренды, как Mercedes и BMW, постигнет судьба Volvo. От них останется лишь название, заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

Экономика Глобального Севера, по его словам, базировалась на доступных энергоресурсах России, дешевом производстве Китая и сбыте продукции в эти страны. Ситуация изменилась, Евросоюз, США и Япония утратили свою значимость. Максим Орешкин привел в качестве примера автомобильную отрасль - китайские машины завоевали не только российский рынок , но и мировой. КНР стала экспортером номер один.

«Я не удивлюсь, если через 10 лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю. Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай», - сказал он.

Помощник президента объяснил, что эти машины фактически перестанут быть европейскими. По его словам, их производители потеряли рынки сбыта и преимущество в технологиях.

С января по октябрь 2023 года китайский автопром выпустил 20,7 миллиона легковушек, вдвое обогнав Великобританию и Евросоюз. Спрос на машины из Китая возрос в России.

Бизнес Машины Китай Mercedes BMW
26 декабря 2023, 11:23
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт во вторник
РИА «Новости»
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил об увеличении транспортных потоков — как автомобильных, так и общественного транспорта — из-за активной подготовки горожан к Новому году. Жителям и гостям столицы порекомендовали использовать метрополитен, МЦК и МЦД для перемещений по городу. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

«Увеличилось число поездок и авто на дорогах - для поездок по городу используйте метро, МЦК и МЦД», - призвали в ведомстве.

Согласно прогнозам погоды, 26 декабря в городе ожидается снегопад , который также может повлиять на транспортную ситуацию.

Утром в Москве небольшие затруднения с движением наблюдались на внутренней стороне МКАД, особенно на участке от Липецкой улицы до Ясенево, а также на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) между Кутузовским и Комсомольским проспектами и на Ленинградском проспекте.

Пробки могут возникнуть во второй половине дня в центре Москвы, в том числе на Бульварном и Садовом кольцах, а также на ТТК. Водителям посоветовали планировать выезд до 17:00, либо отложить поездку на более позднее время, после 20:00.

На новогодних каникулах парковки в столице будут бесплатными. Исключение сделают только для стоянок со шлагбаумом.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил об увеличении транспортных потоков - как автомобильных, так и общественного транспорта - из-за активной подготовки горожан к Новому году. Жителям и гостям столицы порекомендовали использовать метрополитен, МЦК и МЦД для перемещений по городу. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Дороги Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы
26 декабря 2023, 11:17
Россияне смогут управлять снегоходами с обычными водительскими правами
Unsplash
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Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ к управлению мотовездеходной техникой. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Глава государства утвердил поправки в закон о безопасности дорожного движения. Управлять самоходными машинами категории «А1», к которым относятся снегоходы, разрешили владельцам водительских удостоверений с категориями «A» и «B1».

Взять транспортное средство в аренду можно будет с правами категорий «В», «С» и «D». Закон также закрепил право правительства установить правила заключения и исполнения договоров по временной передаче таких самоходных машин в управление.

По текущим нормам к управлению самоходными машинами категории «А1» допускались люди с удостоверением тракториста-машиниста или временным удостоверением на право ездить на ТС такого вида. Это препятствовало развитию снегоходного и мотовездеходного туризма в России.

Ранее Минтранс предложил внести в ПДД понятие «средняя скорость». Водителей хотят штрафовать за ее превышение между камерами.

Законы Россия Владимир Путин
25 декабря 2023, 10:19
Москвичи на 20% чаще стали ездить на трамваях
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Жители и гости Москвы стали чаще выбирать трамваи для поездок по городу. С января прошлого года среднее количество поездок в сутки на этом виде транспорта увеличилось на 20%, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Московские трамваи - экологичные, быстрые и надежные. Наши низкопольные односекционные и трехсекционные вагоны удобны для всех пассажиров», - отметил он.

Ликсутов назвал современные трамваи тихими, плавными и удобными. Например, в одном «Витязе-Москва» до 70 сидячих мест, а всего он может перевезти до 260 человек. Салон оснащен разъемами для зарядки гаджетов, медиаэкранами с полезной информацией, климат-контролем и адресным открытием дверей.

По словам руководителя дептранса, для поездок с велосипедом или коляской в трамваях выделили отдельную площадку.

Он уточнил, в прошлом месяце на трамваях совершили до 650 тысяч поездок в рабочий день. В 2024 году эта цифра продолжит расти, заверил Ликсутов.

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт из-за загруженности дорог. Автомобильный поток увеличился в предновогодние дни.

Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
25 декабря 2023, 09:33
Мантуров рассказал о новом шансе для российского автопрома
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Российский автопром получил «второй шанс», которым точно воспользуется. Отечественная автомобильная отрасль наладит сотрудничество с восточными партнерами и создаст новые производства. Об этом РИА «Новости» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы готовы к сотрудничеству, и наши восточные партнеры ведут себя очень корректно, понимают нашу заинтересованность в создании своего собственного автопрома», - указал он.

Мантуров напомнил, что страна смогла наработать огромный опыт в отрасли. По его словам, ранее Россия открывала свой рынок для автопроизводителей из стран Запада, Японии и Южной Кореи, и локализация по некоторым моделям машин составляла почти 80%. Глава Минпромторга добавил, что для государства стал неожиданностью тот факт, что зарубежные партнеры ушли с рынка вопреки «собственным интересам и здравому смыслу».

Ранее Мантуров анонсировал продление действия параллельного импорта в России на 2024 год. Он рассказал, что в рамках этого механизма идет постоянная корректировка, перечень иностранных производителей уменьшается.

Япония Россия Южная Корея Запад Машины

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