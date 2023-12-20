МЦД свяжет Москву с Тверью, Калугой и Тулой

Погода в Москве в этом году удивляет своей непредсказуемостью: периоды аномального тепла сменяются аномальными холодами. И хотя сейчас наступила оттепель и сугробы активно тают, ближе к Новому году синоптики ожидают похолодание, возможны даже рекордные морозы. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал «360», как завести машину в любой мороз.

По словам автоэксперта, в сильные морозы не нужно сразу поворачивать ключ и крутить мотор вне зависимости от того, какой в машине двигатель: бензиновый или дизельный.

«Нужно повернуть ключ, дать возможность пойти импульсу, который идет на заводку двигателя - буквально несколько секунд - потом повернуть ключ дальше. Если очень сильный мороз, нужно тоже оживить систему и аккумулятор, например, там помигать фарами. То есть оживить систему и только после этого заводить», - объяснил Ян Хайцеэр.

По его словам, если машина не заводится, то не надо ее мучить и сажать аккумуляторы. Скорее всего, в автомобиле что-то не работает. Если машина исправна, она заведется в любой мороз, выразил уверенность эксперт.

Кроме того, на машину можно поставить дополнительные печки или электрический прогрев. А вот покупать одеяла для двигателя Хайцеэр не советует.

«У многих моделей автомобилей под капотом есть место, где крепится такой специальный утеплитель, но только не надо туда одеяло вешать. Потому что это чревато пожаром. Такая же ситуация с заслонками, которые ставят перед радиатором. Все это используют в условиях крайнего севера, и использовать у нас это нельзя, потому что сейчас у нас тепло завтра у нас холодно», - рассказал Ян Хайцеэр.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин призвал автомобилистов не оставлять технику в машине в новогодние и рождественские праздники.