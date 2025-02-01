Массовые рейды ГИБДД пройдут по всей России

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки автомобилистов в первые выходные дни февраля. Рейды пройдут в Кировской, Тамбовской, Тверской, Липецкой областях и других регионах страны.

«Увидев, что человек в нетрезвом виде сел за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, не оставайтесь равнодушными - сообщите об этом в полицию», - сказал Белан.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД отреагируют на подобные сообщения и примут меры.

Белан напомнил, что управление транспортным средством в нетрезвом виде недопустимо и опасно, особенно на зимней дороге. Это угрожает не только самому водителю и его пассажирам, но и жизни других участников дорожного движения.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что в 2025 году оспорить лишение прав за езду в состоянии алкогольного опьянения практически невозможно без профессиональной юридической поддержки.