01 февраля 2025, 00:10

Массовые рейды ГИБДД пройдут по всей России

РИА «Новости»
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые и сплошные проверки на российских дорогах, уделив особое внимание поиску нетрезвых водителей. Об этом «Известиям» рассказал заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки автомобилистов в первые выходные дни февраля. Рейды пройдут в Кировской, Тамбовской, Тверской, Липецкой областях и других регионах страны.

«Увидев, что человек в нетрезвом виде сел за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, не оставайтесь равнодушными - сообщите об этом в полицию», - сказал Белан.

Он добавил, что сотрудники ГИБДД отреагируют на подобные сообщения и примут меры.

Белан напомнил, что управление транспортным средством в нетрезвом виде недопустимо и опасно, особенно на зимней дороге. Это угрожает не только самому водителю и его пассажирам, но и жизни других участников дорожного движения.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что в 2025 году оспорить лишение прав за езду в состоянии алкогольного опьянения практически невозможно без профессиональной юридической поддержки.

Алкоголь ГИБДД Дороги Россия Водители
31 января 2025, 18:05
Kia отзовет из России более 29 тысяч кроссоверов Sportage
Unsplash
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Автопроизводитель Kia планирует отозвать из России 29 141 кроссовер Sportage, проданный в 2014–2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Автопроизводитель Kia планирует отозвать из России 29 141 кроссовер Sportage, проданный в 2014–2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Причиной для таких мер стал брак в электрической цепи блока ABS/ESC, который может привести к короткому замыканию и пожару в моторном отсеке. Владельцам таких автомобилей следует сравнить VIN-код с данными в реестре и в случае совпадения записаться в дилерский центр для ремонта. Все работы проведут бесплатно.

Ранее под отзыв подпали 364 китайских автомобиля Tank 500 Blacktrail , у которых нашли проблемы в топливной системе - при низкой температуре там повышалось давление, из-за чего могли произойти утечки. На всех машинах проверят и при необходимости заменят трубки бензобаков.

Россия Машины
31 января 2025, 12:14
Сервис «Яндекс. Такси» начнет выплачивать налог за самозанятых
РИА «Новости»
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«Яндекс. Такси» начнет выплачивать налог за самозанятых сотрудников. Об этом рассказал представитель компании в беседе с газетой «Ведомости».

Сервис будет первой в России цифровой платформой, которая выступит агентом по налогу на профдоход (НПД), который должны платить самозанятые: 6% - от юридических лиц и 4% - от физических.

С 1 февраля отчисление НПД станет обязательным условием для водителей «Яндекс. Такси». Сервис начнет рассчитывать и удерживать налоги со всех доходов, полученных от платформы. Раз в месяц компания будет выплачивать их автоматически за сотрудника.

По словам собеседника журналистов, процесс автоматического расчета и удержания НПД начали тестировать еще летом 2024 года. Водители подключались к нему на свое усмотрение. К концу года в бюджет поступило более шести миллиардов налогов.

Ранее депутат ГД Дмитрий Гусев предложил «Яндекс. Такси» сделать нулевую комиссию для водителей «детского» тарифа. По его словам, исключение комиссионных сборов продемонстрирует социальную ответственность компании.

Яндекс Доходы Налоги Россия Такси Водители Самозанятые
29 января 2025, 09:48
Журналист показал реакцию чиновников на идею Путина пересадить их на российские авто
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин предложил чиновникам и сотрудникам госкомпаний пересесть на отечественные автомобили. Об их первой реакции рассказал в своем Telegram-канале журналист Life Александр Юнашев.

Глава государства накануне побывал на АвтоВАЗе, где ему показали новую машину «Лада-Искра». Путин пошутил, что «ранняя кончина» автогиганта отменяется, а также выступил с предложением пересадить чиновников на отечественные транспортные средства.

Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, который передвигается на немецкой БМВ, передал слово главе Минпромторга Антону Алиханову.

«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», - не растерялся министр.

Путин во вторник заявил, что процесс перевода чиновников с иномарок на отечественные машины необходимо довести до конца, однако пока это не удалось сделать окончательно.

Россия Чиновники Машины Владимир Путин
29 января 2025, 06:26
В аэропорту Пулково сняли ограничения на полеты
Freepik
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В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - написал Кореняко.

Ранее ограничения в Пулково вводили в 02:56 по московскому времени.

На прошлой неделе в международном аэропорту Уфы тоже приостановили прием и выпуск самолетов. Как заявили в пресс-службе авиагавани, такую меру приняли для «обеспечения безопасности полетов».

В этот же день вводили план «Ковер» в аэропортах Нижнекамска и Казани. Как отметили журналисты Telegram-канал Mash Iptash, это произошло из-за угрозы атаки БПЛА.

Санкт-Петербург Самолеты

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