«Машину надо, конечно, доводить до ума». Песков рассказал о поездке на снегоболотоходе «Хищник»

Журналисты спросили его о впечатлениях после поездки на «Хищнике» на Чукотке. Дмитрий Песков признался, что машина разочаровала его.

«Вы знаете, если честно, то не очень. Я бы к производителям обратился - машину надо, конечно, доводить до ума. <…> Наш водитель рассказывал, что сам напильником ее совершенствовал, сам докручивал», - сказал он.

Дмитрий Песков заявил, что в машине плохо работал руль и коробка передач. Единственным преимуществом он назвал двигатель, но тот оказался импортным. Пресс-секретарь заявил, что у «Хищника» нет конкурентов, поэтому, по его мнению, производитель почивал на лаврах и не дорабатывал машину.

Выпуск снегоболотоходов наладили на двух площадках в Тюменской области. Президент России Владимир Путин опробовал «Хищника» во время рабочей поездки в Анадырь.