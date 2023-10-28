Маршруты наземного транспорта Москвы изменят для удобства пассажиров

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По его словам, транспортную доступность районов улучшат, сделая удобнее поездки до метро и важных городских объектов для большего числа горожан по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«С 28 октября частично изменятся трассы и остановки восьми маршрутов наземного городского транспорта, на юге столицы запустим временный маршрут № 824 п от жилого комплекса до метро „Нагатинский Затон“», - отметил заммэра.

Теперь автобус № 565 будет ездить по Головинскому шоссе вместо Нарвской улицы, а маршрут № 570 продлят до станции метро «Войковская». Автобусный маршрут № 328 продлят до жилого комплекса «Митино-парк». Автобус С929 начнет курсировать по Криворожской улице до станции метро «Южная».

Маршрут № 866 объединят с 147-м и 446-м. Автобус № 147 будет ездить по кратчайшему пути до станции метро «Филатов Луг».

Временно сделают маршрут № 824 п от станции метро «Нагатинский Затон» до ЖК «Ривер-парк». На маршрутах № 509 и 509 к добавят остановки «Баскаковская улица» и «СНТ „Раздолье“».

Ранее стало известно, что автобусы на маршруте № 437 проследуют из Клина до станции МЦД Крюково с 28 октября.