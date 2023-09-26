Маршруты МЦД планируют продлить за пределы Московской области
В столице работают четыре центральных диаметра. Горожане активно совершают по ним поездки. И. о. заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил продлить все маршруты МЦД за пределы области. Об этом сообщило АГН «Москва».
«Мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про наше предложение в области продления диаметров, подразумевалось продление всех диаметров и существенного увеличения качества поездок на пригородных поездах. Поэтому никакого выборочного подхода здесь нет», - подчеркнул он.
Ликсутов добавил, что, в том числе, это касается Ярославской, Тульской и многих других областей. Если программу одобрит правительство Российской Федерации, то ее реализуют.
Ранее стало известно, что свыше миллиона поездок совершили в автобусах до новых станций МЦД-4. До них следуют более 70 маршрутов.
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