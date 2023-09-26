Маршруты МЦД планируют продлить за пределы Московской области

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«Мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про наше предложение в области продления диаметров, подразумевалось продление всех диаметров и существенного увеличения качества поездок на пригородных поездах. Поэтому никакого выборочного подхода здесь нет», - подчеркнул он.

Ликсутов добавил, что, в том числе, это касается Ярославской, Тульской и многих других областей. Если программу одобрит правительство Российской Федерации, то ее реализуют.

Ранее стало известно, что свыше миллиона поездок совершили в автобусах до новых станций МЦД-4. До них следуют более 70 маршрутов.

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