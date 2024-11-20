Макет реконструкции Сухумского аэропорта показали в Москве

В Госдуме рассматривают возможность поднять допустимый порог скорости на новых российских автомагистралях до 150 километров в час. Автоюрист Лев Воропаев объяснил 360.ru, что власти вряд ли примут такое решение.

Если поправки все же утвердят, некоторые водители смогут разгоняться до 169 километров в час и не нарываться на штрафы. По мнению эксперта, здесь вопрос не столько в ограничении, сколько в психологии автолюбителей.

«Все-таки правила дорожного движения не дозволяют произвольно устанавливать дорожные знаки с таким ограничением скорости. Они возлагают и ответственность на власти для установки таких ограничений. То есть это <…> принцип, который обязывает власть обеспечить безопасность дорожного движения», - объяснил Лев Воропаев.

Он напомнил, что среди показателей эффективности власти выделяют и коэффициент безопасности дорожного движения. В каждом регионе ведут статистику ДТП, учет погибших и пострадавших.

«Поэтому я сильно сомневаюсь, что та или иная власть, которая не уверена, что на той или иной дороге возможно обеспечить безопасность, будет устанавливать знаки, что на этой дороге можно ехать 150 километров в час», - резюмировал Воропаев.

В Подмосковье снизилась смертность на дорогах. За 10 месяцев 2024 года в регионе насчитали ДТП с пострадавшими и погибшими на 5% меньше, чем за тот же период в 2023-м.