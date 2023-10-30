Лучшего водителя автобуса в России определили в Москве

«Большую часть своей жизни, 22 года, я работаю водителем автобуса. Мне с детства нравились большие машины - автобусы, поэтому после армии мой выбор был очевиден - я пошел обучаться в Учебно-курсовом комбинате Мосгортранса», - рассказал победитель конкурса.

По его словам, он много раз участвовал в конкурсах мастерства и из года в год улучшал свои навыки. Чаще всего его можно встретить на маршруте т54.

«Наши водители автобусов и электробусов регулярно занимают призовые места на московских и всероссийских конкурсах», - добавил глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что сегодня в Мосгортрансе работают около 14 тысяч водителей, из которых 2,5 тысячи водят электробусы.

Ранее лучшим водителям автобусов в Истре вручили благодарственные письма к профессиональному празднику.