Лобовое стекло лопнуло у пассажирского самолета в небе над Атлантикой

Boeing 777-200 вылетел из Нью-Йорка в 19:28, но в 21:46 капитан воздушного судна сообщил чрезвычайной ситуации на борту. Спустя 17 минут лайнер приземлился в Бостоне. Пассажирам рейса предоставили места в гостинице. Продолжить путешествие они смогут на следующий день.

На прошлой неделе Boeing авиакомпании United Airlines, летевший из Сан-Франциско в Бостон, совершил вынужденную посадку в Денвере из-за повреждения крыла. Часть предкрылка отвалилась прямо во время полета.

Ранее Boeing 737-800, летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на борту.