01 марта 2024, 01:23

Лобовое стекло лопнуло у пассажирского самолета в небе над Атлантикой

РИА «Новости»
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Лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Мадрид, был вынужден экстренно сесть в Бостоне из-за серьезной поломки. Газета Daily Mail сообщила, что у самолета треснуло лобовое стекло прямо над Атлантическим океаном.

Boeing 777-200 вылетел из Нью-Йорка в 19:28, но в 21:46 капитан воздушного судна сообщил чрезвычайной ситуации на борту. Спустя 17 минут лайнер приземлился в Бостоне. Пассажирам рейса предоставили места в гостинице. Продолжить путешествие они смогут на следующий день.

На прошлой неделе Boeing авиакомпании United Airlines, летевший из Сан-Франциско в Бостон, совершил вынужденную посадку в Денвере из-за повреждения крыла. Часть предкрылка отвалилась прямо во время полета.

Ранее Boeing 737-800, летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на борту.

Авиация Путешествия Нью-Йорк Самолеты Boeing Авиакомпании
29 февраля 2024, 16:35
Гагарина выступила в московском метро в честь дня рождения БКЛ
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина выступила на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве. Концерт был приурочен ко дню рождения БКЛ, который отметят 1 марта. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Почти год назад 1 марта стало знаковой датой в истории московского метрополитена: открыли самую длинная кольцевая линия метро в мире. Это событие не только подчеркнуло технологические достижения России в области транспорта, но и привлекло внимание мирового сообщества к инновациям.

Ранее Гагарина отказалась спеть гимн перед матчем сборной России по футболу с Сербией. Ей не удалось перенести корпоратив.

«Я хочу поздравить всех пассажиров самой молодой линии метро. Завтра исполнится целый год Большой кольцевой линии. Я вас с этим поздравляю», - сказала певица перед выступлением.

В течении практически получаса Гагарина исполняла известные хиты из своего репертуара. Трансляцию ее концерта можно посмотреть в официальном сообществе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Концерты Метро Метро Москвы Москва
29 февраля 2024, 16:18
Названы сроки запуска ВСМ в России
РИА «Новости»
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Трассировку высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Петербург утвердили, поэтому через пять лет по ней могут запустить поезда. Об этом заявили вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова привело РИА «Новости».

Он пояснил, что источники финансирования определили, сейчас дорабатываются юридические и организационные моменты. Само проектирование трассы уже началось.

«Срок примерно от идеи до запуска около пяти лет, считаем с 2024 года пять лет», - заметил Хуснуллин.

Путин ранее заявил, что первый маршрут ВСМ пройдет через Тверь и Великий Новгород. Затем магистраль проложат через Казань, Ростов-на-Дону, а также в сторону побережья Черного моря.

Для реализации такого масштабного проекта задействуют передовые разработки, в том числе машиностроении и связи. В Минфине назвали строительство ВСМ важным инвестиционным проектом.

Строительство Дороги Поезда Владимир Путин Деньги Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 16:16
Путин рассказал о проблемах на таможенных постах
РИА «Новости»
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Стандартное время прохождения досмотра грузовых автомобилей таможенниками в России должно сократиться до 10 минут. Об этом во время послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.

По словам главы государства, это нужно, чтобы водители не стояли в очередях по несколько часов подряд.

«На Дальнем Востоке проблема стоит особенно остро, хотя таможенный досмотр по регламенту составляет 19 минут. В реальности нередко каждый водитель грузовых автомобилей ждет часами на границе», - сказал Путин.

Президент добавил, что перед министерством транспорта стоит задача сокращения типового времени на досмотр в рамках 10 минут. Он подчеркнул, что современные технологии сделают это возможным.

Во вторник Путин обратился с посланием к Федеральному собранию и обозначил вектор развития страны на ближайшие годы.

Россия Владимир Путин Водители Технологии Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 15:17
ВСМ Москва — Петербург пройдет через Тверь и Новгород
РИА «Новости»
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Тверь и Великий Новгород станут точками маршрута высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород», - сказал глава государства, затронув тему проектов ВСМ в стране.

Путин уточнил, что затем специалисты приступят к строительству магистралей в Казань, на Урал, в Ростов-на-Дону и на побережье Черного моря. ВСМ протянут на территорию Белоруссии - в Минск - и по другим востребованным направлениям.

В России, добавил президент, продолжат модернизировать и центральный транспортный узел. Основой для соединения современными скоростными маршрутами столичного региона с Тверской, Владимирской, Калужской, Ярославской и другими областями станут Московские центральные диаметры.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что экономике России нужно больше проектов , подобных строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург Строительство Россия Владимир Путин Москва Послание Путина Федеральному собранию 2024

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