04 декабря 2023, 11:44

Личный кабинет обновили в приложении «Метро Москвы»

Сайт мэра и правительства Москвы
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В новой версии приложения «Метро Москвы» полностью изменили основной раздел — личный кабинет пользователя. Теперь там собрали все транспортные и банковские карты. Об этом сообщили на официальном сайте столичного правительства.

В новой версии приложения «Метро Москвы» полностью изменили основной раздел - личный кабинет пользователя. Теперь там собрали все транспортные и банковские карты. Об этом сообщили на официальном сайте столичного правительства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что модернизация личного кабинета даст возможность пользователям контролировать платежные карты, подключать биометрию, «МультиТранспорт» для поездок на разных видах транспорта и многое другое.

По его словам, приложением ежемесячно пользуются почти два миллиона горожан. Это удобный и нужный сервис, в котором можно быстро получить необходимые услуги московского транспорта в режиме онлайн.

«Мы постоянно работаем над улучшением его работы. В тестировании новой версии приложения принимали участие более 100 пассажиров», - добавил Ликсутов.

В обновленном «Метро Москвы» добавили вкладку для цифровых транспортных сервисов. В одной ленте можно посмотреть подробную историю проходов пассажиров и платежных операций. Тажке намного удобнее стало пополнять «Тройку»‎, смотреть статус карты, настраивать автоплатеж и другое.

Теперь строка поиска помогает быстро найти в сервисе все необходимое. Помимо этого, в личном кабинете можно задать вопрос чат-боту Александре.

Пока обновление могут скачать только обладатели устройств iOS в магазине приложений App Store, а версию для Android добавят позднее в Google Play. Приложение «Метро Москвы» скачали более 10,5 миллиона раз.

Ранее приложение «Сбермаркет» удалили из App Store.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
04 декабря 2023, 09:21
Собянин рассказал о строительстве связки МСД с дорожной сетью ТиНАО
Сайт мэра и правительства Москвы
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Строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе завершили на 45%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, новый объект будет проходить по тоннелю под 32-м километром МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе.

Кроме того, в его состав по плану входят один мост, два тоннеля и четыре эстакады. Для удобства жителей района недалеко от остановки «Южная ТЭЦ» и строящегося ЖК «Южная Битца» специалисты построят надземный переход через МКАД.

«Этот участок МСД с выездом на Симферопольское шоссе, Варшавское шоссе и на трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе завершит строительство Московского скоростного диаметра», - подытожил Собянин.

В середине ноября стало известно, что строительство трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе завершат к 2026 году.

Строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе завершили на 45%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Благоустройство Строительство Дороги Сергей Собянин Москва 2023
01 декабря 2023, 17:50
Часть выходов на «Домодедовской» в Москве поочередно закроют на ремонт
РИА «Новости»
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Выходы станции «Домодедовская» Замоскворецкой линии метро будут поочередно закрывать в период до 1 марта. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса Москвы.

Выходы и подуличные переходы перекроют из-за ремонта на станции. Работы продлятся с конца 30 ноября 2023 года до 1 марта 2024 года.

В указанный период выходы № 2-3 закроют полностью, а выход № 1 и подуличный переход южного вестибюля станции «Домодедовская» станут доступны лишь частично. Кроме того, полностью перекроют выходы № 8-9, а частично недоступны будут выход № 7 и переход северного вестибюля.

Москвичей призвали заранее выбирать удобные маршруты.

Ранее стало известно, что в столице изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1. С 30 ноября по 8 декабря поезда будут курсировать по-другому из-за работ на участке между Бескудниково и Лобней.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
01 декабря 2023, 16:41
ЦОДД сообщил о возможных пробках с 16:00 до 19:00 в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт с 16:00 до 19:00 из-за пробок. Сейчас плотный поток наблюдается на Варшавском шоссе по направлению в центр, ТТК в районе Новой Балашиловки и МКАД в районе улицы Подольских Курсантов, передали в Telegram-канале столичного дептранса.

«Вечером ожидаются затруднения движения на ТТК, Садовом кольце от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка, МКАД в районе Ленинградского шоссе», - уточнили в ведомстве.

В связи с этим представители ЦОДД рекомендовали выезжать водителям после 19:00. На образование заторов может повлиять все: короткий рабочий день, погода и мелкие ДТП.

Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон и следить внимательнее за дорожной ситуацией, на дорогах возможна гололедица.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал мощный снегопад на этих выходных.

Пробки Машины Москва 2023 Дептранс Москвы
01 декабря 2023, 13:48
Второй за день самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку из-за неисправности
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В Санкт-Петербурге 1 декабря приземлился самолет, летевший из Калининграда в Москву. На воздушном судне произошла техническая неисправность, сообщила РИА «Новости» управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы».

«Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна», - заявила пресс-служба.

Из Калининграда в Москву летели 182 пассажира. В 12:20 самолет благополучно приземлился в Пулково. Аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Судя по данным сервиса Flightradar24, в Пулково приземлился Airbus A321–211 рейса SU1001 Калининград - Москва. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что пассажиров доставят в пункт назначения другим самолетом. Исполнение законодательства о безопасности полетов проверит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Рейс выполняла компания «Аэрофлот». Другой ее самолет в этот же день совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. На Boing-737 сработал датчик падения давления в колесе стойки шасси. Никто не пострадал.

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